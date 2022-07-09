Верховна Рада України ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану".

Відповідний законопроєкт опубліковано на офіційному порталі Верховної Ради України.

Авторкою законопроєкту №7280 стала народна депутатка від “Слуги народу” Анастасія Радіна. Прийняття відповідного законопроєкту підтримали 240 народних депутатів.

Законопроєкт спрямований на забезпечення правової визначеності стосовно застосування обмежень на одержання подарунків для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, в умовах воєнного стану. А також на забезпечення правової визначеності стосовно правил декларування таких подарунків в умовах воєнного стану.

Також варто зазначити, що законом на період дії воєнного стану скасовується обмеження для грошових коштів або товарів які чиновники або депутати можуть отримувати у якості подарунків. При цьому одержувачі коштів або товарів мають використати їх для підтримки ЗСУ або “для гуманітарної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ”.

Окрім цього, чиновники чи депутати звільняються від необхідності декларувати такі подарунки.

Натомість Головне юридичне управління Верховної Ради зазначає, що закон не визначає, які саме документи, договори на практиці будуть підтверджувати передачу відповідних коштів або товарів для ЗСУ, збройних підрозділів або “осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ”.

“Відтак, за такого законодавчого підходу вимога щодо відповідності подарунків загальновизнаним уявленням про гостинність та обмеження щодо

вартості подарунків не поширюватиметься на цілу низку об’єктів декларування (грошові кошти, різні види товарів, наданих послуг або виконаних робіт на безоплатній основі або за ціною, нижчою за мінімальну ринкову ціну), що, на нашу думку, закладає можливість корупційних ризиків”, – йдеться у зауваженні Головного юридичного управління.

Також у повідомленні зазначається, що незрозуміло, яким чином товари, про які йдеться у проєкті і які, очевидно, надаються декларанту, можуть бути згодом “передані” на потреби Збройних Сил України чи інших військових формувань.

Головне юридичне управління Верховної Ради зазначило, що при підготовці законопроєкту до другого читання була змінена його концепція, а законопроєкт було доповнено новими положеннями, що стосуються зокрема: відкриття валютних рахунків чиновниками та депутатами за кордоном, подання декларацій тощо.