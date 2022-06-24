Працівники ДБР викрили на фінансуванні терористичної організації так званої "ДНР" народного депутата України ІІ-ІV скликань Валерія Горбатова, який на початку двотисячних років очолював Раду міністрів АР Крим.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Валерій Горбатов продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачувати податки російським загарбникам.

До того ж, нардеп ІІ-ІV скликань привласнив культурну спадщину України, викрадену з музеїв АР Крим та куплену в археологів.

Також зрадник має спільний бізнес та зв’язки з так званим головою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим.

У відомстві зазначили, що Валерій Горбатов має безпосереднє відношення до діяльності “Горлівської паперової фабрики” та ТОВ “Благодійний Союз (БС)”, що здійснюють роботу на тимчасово окупованій території України та сплачують там податки. Таким чином він фінансує незаконні збройні терористичні угруповання.

Також фірми, які мають відношення до нардепа, діють і в тимчасово окупованому Криму. Проте вони зареєстровані на його сина, племінника та інших довірених осіб.

“Слідчі ДБР зібрали неспростовні докази причетності Валерія Горбатова до фінансування дій, направлених на повалення конституційного ладу в Україні, зміни її меж або державного кордону та виправдання агресії проти України”, – заявив директор ДБР Олексій Сухачов.

За оперативними даними, депутат ІІ-ІV скликань втік з Києва на окуповані території напередодні повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Співробітники ДБР провели шість одночасних обшуків. В одному з офісних приміщень Києва, що належать колишньому депутату, виявлено понад 6 тисяч одиниць історичних та культурних цінностей. Частина колекції знаходилась у попередньо підготовлених кімнатах офісних приміщень.

Згідно з висновком експертів Національного музею історії України, історичні артефакти належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

Також було виявлено скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури.

Колекція коштує приблизно декілька мільйонів доларів. Наразі триває досудове слідство.