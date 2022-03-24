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Верховна Рада звільнила імпорт від мита та ПДВ

24 березня Верховна Рада ухвалила проєкт закону щодо звільнення від мита та податку на додану вартість імпорту товарів. Прийняття документа не потребувало додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

Четвер, 24 березня 2022, 22:46
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Відповідне рішення народні депутати ухвалили під час засідання.

Проєкт закону розроблений з метою реалізації необхідних заходів щодо вдосконалення податкового законодавства для забезпечення дотримання прав і обов’язків платників податків.

Також закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, що ввозяться громадянами.

Крім того, законопроєкт передбачає, що протягом періоду воєнного стану за рішенням КМУ можна ввозити окремі категорії товарів без подання митникам дозвільних документів.

Проєктом також передбачається продовження до шести місяців терміну, протягом якого після війни необхідно подати звітність, яка не була подана, звільнення від ПДВ операції із ввезення товарів “спрощенцями” 1-3 груп та звільнення від сплати податку на житлову нерухомість, розташовану на територіях бойових дій за 2021 та 2022 роки.

Теги: ПДВ, Верховна Рада, звільнення від мита, імпорт товарів, проєкт закону, импорт

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