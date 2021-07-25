Про це повідомляє NASA.
У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США зазначили, що дальність польоту Ingenuity виявилася рекордною та склала 1,6 км.
“Нинішній успіх марсіанського гелікоптера ознаменував собою політ на загальну дальність в 1 милю (1,6 км). Він відбувався у районі, який називається Підняті хребти. Це був найскладніший політ з 10 пунктами поворотного маршруту, який виконувався на рекордній висоті 40 футів (12 м)”, – заявили у NASA.
Вертоліт зробив численні фото поверхні Марсу та, серед іншого, зняв кам’яні утворення всередині кратера Езеро.
Нагадаємо, у лютому четвертий марсохід NASA Perseverance прибув на Марс. Всередині ровера було розміщено гелікоптер Ingenuity. Він використовується для вивчення можливостей гвинтокрилих літальних апаратів в розрідженій атмосфері Марса. Також Ingenuity потрібний для здійснення аерофотозйомки місцевості для визначення потенційних цілей марсохода та для вивчення важкодоступних ділянок планети.
- Безпілотний гелікоптер Ingenuity успішно здійснив свій перший політ на Марсі у квітні.
- В травні NASA опублікувало відеоролик і аудіозапис з польотом вертольота Ingenuity над поверхнею Марса.
- Вертоліт Ingenuity зробив дев’ятий політ над поверхнею Марса. Він був найдовшим з усіх виконаних раніше.