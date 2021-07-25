Вертоліт NASA Ingenuity вперше здійснив на Марсі найдовший і найвищий політ. Дрон подолав відстань в 1,6 км, а висота польоту склала 12 метрів.

Про це повідомляє NASA.

У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США зазначили, що дальність польоту Ingenuity виявилася рекордною та склала 1,6 км.

“Нинішній успіх марсіанського гелікоптера ознаменував собою політ на загальну дальність в 1 милю (1,6 км). Він відбувався у районі, який називається Підняті хребти. Це був найскладніший політ з 10 пунктами поворотного маршруту, який виконувався на рекордній висоті 40 футів (12 м)”, – заявили у NASA.

Вертоліт зробив численні фото поверхні Марсу та, серед іншого, зняв кам’яні утворення всередині кратера Езеро.

Нагадаємо, у лютому четвертий марсохід NASA Perseverance прибув на Марс. Всередині ровера було розміщено гелікоптер Ingenuity. Він використовується для вивчення можливостей гвинтокрилих літальних апаратів в розрідженій атмосфері Марса. Також Ingenuity потрібний для здійснення аерофотозйомки місцевості для визначення потенційних цілей марсохода та для вивчення важкодоступних ділянок планети.

Безпілотний гелікоптер Ingenuity успішно здійснив свій перший політ на Марсі у квітні.

В травні NASA опублікувало відеоролик і аудіозапис з польотом вертольота Ingenuity над поверхнею Марса.