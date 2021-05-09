NASA опублікувало відеоролик і аудіозапис з польотом вертольота Ingenuity ("Винахідливість") над поверхнею Марса.

Ролик опубліковано в YouTube.

Хоча лопаті Ingenuity оберталися зі швидкістю 2537 обертів на хвилину, все ж важко почути шум вертольота, а це навіть незважаючи на те, що Perseverance знаходився всього в 80 метрах від місця зльоту і посадки дрона.

У розрідженій атмосфері планети звуків дуже складно поширяться. Фахівці NASA відредагували запис, щоб виділити частоту 84 Гц, що генерується обертовими лопатями дрона. Це було зроблено для того, щоб підвищити чутність обертання лопатей.

Професор планетології Вищого авіаційного інституту (ISAE-SUPAERO) в Тулузі Девід Мімун, який також відповідає за мікрофон SuperCam на марсоході, сказав:

“Ми провели тести і симуляції, які показали, що мікрофон ледь вловлює звуки вертольота, оскільки атмосфера Марса сильно гасить поширення звуку. Це справжня удача, зареєструвати звук вертольота на такій відстані. Ця запис стане золотою жилою для нашого розуміння марсіанської атмосфери”.



25 квітня на Марсі вертоліт Ingenuity, який доправили на борту планетохода Perseverance, здійснив третій, рекордний за дальністю і швидкістю політ.