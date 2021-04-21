Американська компанія Apple під час весняної презентації новинок представила не лише оновлений комп'ютер iMac, а й аксесуари до нього: зокрема, клавіатуру Magic Keyboard і мишу Magic Mouse. Остання зберегла свій головний недолік – спосіб зарядки.

Про це повідомляє видання The Verge.

Magic Mouse – комп’ютерна миша з підтримкою технології мультитач, що випускається компанією Apple Inc. Пристрій заряджається від порталу Lightning, який знаходиться знизу миші. Щоб зарядити аксесуар, його потрібно перевернути, вставити кабель Lightning і залишити так на час зарядки.

І попри те, що миша буде випущена у новій кольоровій гамі, щоб відповідати оновленому iMac, Apple з невідомих причин вирішила не змінювати спосіб її зарядки.

У коментарі The Verge компанія підтвердила, що порт для зарядки Magic Mouse все ще знаходитиметься знизу корпусу.

Як зазначає видання, попри чималу кількість критики за таке рішення, навіть через 5,5 років з моменту появи миші Apple, схоже, все ще вважає, що найкращий спосіб зарядити Magic Mouse – перевернути її та підключити кабель Lightning.

Відповідно, користуватися пристроєм під час зарядки неможливо.

The Verge вказує на те, що відсутність оновлення способу зарядки Magic Mouse виглядає дивно, оскільки більш логічно було би розмістити зарядний порт на передній панелі. У такому разі навіть у процесі зарядки пристроєм можна було б користуватися.

Багато інших подібних пристроїв мають саме таке розташування порту для зарядки.

Проте видання не виключає, що Apple все ж внесе зміни в конструкцію миші під час наступних оновлень. Наприклад, раніше компанія вже відмовлялася від невдалих дизайнерських рішень в Apple Pencil, проте згодом це було виправлено.