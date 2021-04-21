Про це повідомляє видання The Verge.

Magic Mouse – комп’ютерна миша з підтримкою технології мультитач, що випускається компанією Apple Inc. Пристрій заряджається від порталу Lightning, який знаходиться знизу миші. Щоб зарядити аксесуар, його потрібно перевернути, вставити кабель Lightning і залишити так на час зарядки.

І попри те, що миша буде випущена у новій кольоровій гамі, щоб відповідати оновленому iMac, Apple з невідомих причин вирішила не змінювати спосіб її зарядки.

У коментарі The Verge компанія підтвердила, що порт для зарядки Magic Mouse все ще знаходитиметься знизу корпусу.

Як зазначає видання, попри чималу кількість критики за таке рішення, навіть через 5,5 років з моменту появи миші Apple, схоже, все ще вважає, що найкращий спосіб зарядити Magic Mouse – перевернути її та підключити кабель Lightning.

Відповідно, користуватися пристроєм під час зарядки неможливо.

Фото: apple.com

The Verge вказує на те, що відсутність оновлення способу зарядки Magic Mouse виглядає дивно, оскільки більш логічно було би розмістити зарядний порт на передній панелі. У такому разі навіть у процесі зарядки пристроєм можна було б користуватися.

Багато інших подібних пристроїв мають саме таке розташування порту для зарядки.

Проте видання не виключає, що Apple все ж внесе зміни в конструкцію миші під час наступних оновлень. Наприклад, раніше компанія вже відмовлялася від невдалих дизайнерських рішень в Apple Pencil, проте згодом це було виправлено.

Фото: The Verge