Колишнього "Айдарівця", який у серпні погрожував гранатою підірвати Кабмін, змінили запобіжний захід на перебування під цілодобовим арештом.

Про це повідомляє адвокат Прохнича Тарас Безпалий у Facebook.

Суддя Печерського районного суду м. Києва змінила запобіжний захід Володимира Прохнича з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Наступне судове засідання відбудеться 28 грудня.

В коментарях користувачі раділи цій події, вітали ветерана та дякували його адвокату. Зокрема, коментар лишив і ветеран і музикант Андрій “Riffmaster” Антоненко.

Згідно з дописом на сторінці Володимира Прохнича, він уже вдома.

#Букви звернулися за коментарем до адвоката Прохнича Тараса Безпалого.

Справа Володимира Прохнича

4 серпня невідомий чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю до дверей приміщення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розташованого на вулиці Інститутській у Печерському районі столиці та погрожував підірвати гранату. Чоловік також намагався підпалити вхідні двері іншої установи – Верховного касаційного суду, розташованого на вулиці Пилипа Орлика. Його затримала поліція.

Затриманим виявився Володимир Прохнич – ветеран війни на Донбасі, який був двічі поранений, через що має інвалідність, колишній боєць батальйону “Айдар”. Знайомі про нього позитивно відгукуються, вважають адекватною людиною та не розуміють, що змусило чоловіка так вчинити.