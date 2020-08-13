Якби найближчим часом відбувалися вибори міського голови Києва, то найбільшу підтримку виборців на них здобув би чинний мер Віталій Кличко. А кандидати від партій "Слуга народу" та "Голос" не потрапили б навіть до трійки лідерів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

Так, за Віталія Кличка готові проголосувати 41,2% опитаних (мова йде про тих, хто визначився з вибором і піде на дільниці). Чинний мер, згідно з опитуванням, лідирує в рейтингу з великим відривом.

На другому місці міститься підприємець, телеведучий, засновник клініки Eurolab Андрій Пальчевський (9,1% підтримки).

На третьому місці – Олександр Попов (“Опозиційна платформа – за життя”), у якого 8,3 % підтримки.

Далі йде кандидатка від партії “Слуга народу” Ірина Верещук з 6,2 % підтримки.

На п’ятій позиції – шоумен, волонтер Сергій Притула, який балотується від партії “Голос”. За нього готові проголосувати 5,5% респондентів.

Далі йдуть: лідер партії “Сила і честь” Ігор Смешко (4,6%); колишній мер Києва Олександр Омельченко (3,9%); екснардеп Михайло Добкін (3,2%); нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко (3,1%); колишній народний депутат, заступник голови ВО “Свобода” Андрій Іллєнко (2,5%); Микола Томенко (2,4%); колишній нардеп Борислав Береза (2%); нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський (1,5%).

Щодо виборів до Київської міської ради, то якби вони проходили найближчим часом, найбільшу підтримку виборців отримала б партія “УДАР Віталія Кличка”. За неї готові проголосувати 19,8% респондентів (серед тих, хто визначився з вибором і піде на дільниці).

За партію “Слуга народу” мають намір проголосувати 15% опитаних, за ОПЗЖ – 11,5%, за партію “Європейська Солідарність” – 11,4%, за партію “Перемога Пальчевського” – 7,1%, за ВО “Батьківщина” – 5,5%, за партію “Сила і честь” – також 5,5%, за “Голос” – 4,3%.

Дослідження проводилося з 24 липня по 2 серпня 2020 року в Києві методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%.