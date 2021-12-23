Жінки, які не стали на військовий облік, заплатять від 850 до 1700 гривень штрафу. Підприємствам же загрожують штрафи від 5100 до 8500 гривень. Притягати до адмінвідповідальності почнуть з 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні АрміяInform.

Так, за перше порушення жінкам, які не стали на військовий облік, загрожують штрафи від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне, протягом року порушення, а також вчинення його під час воєнного стану або особливого періоду, передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто, від 850 до 1700 гривень.

Роботодавці ж заплатять більші штрафи за порушення нових правил. За бездіяльність або сприяння правопорушниці на підприємства можуть накласти штраф від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто, від 5100 до 8500 гривень.

На підприємствах повинні проконтролювати, щоб жінки відповідних спеціальностей стали на військовий облік. Нових працівниць роботодавці повинні перевіряти на наявність відповідних документів при прийнятті на роботу.