«Від нас не втечеш»: KyivPride дотепно відреагував на блокування каналів Медведчука

Про це повідомляють #Букви.

Так, представники KyivPride оригінально та іронічно пожартували над блокуванням каналів.

“Тепер замість трьох проросійських каналів, на ваших блакитних екранах транслюватиметься цілодобова ЛГБТ+ пропаганда терміном 5 років. Від нас не втечеш”, – йдеться у дописі KyivPride у Twitter.

Коментатори позитивно відреагували це повідомлення.

“Тільки послідовність кольорів трішки не та. Хоча… Яка різниця?”,

– пишуть коментатори.

Нагадаємо, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.

Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“.