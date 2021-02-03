Covid-19 Україна

оновлено 03.02.2021 о 13:01

Всього:

1227164 (+3285)

Хворіють:

158602 (+3285)

Вилікувались:

1045473 (+10101)

Померло:

23089 (+165)

14:04 «Від нас не втечеш»: KyivPride дотепно відреагував на блокування каналів Медведчука
13:49 Зеленський втратив лідерство у рейтингу довіри до українських політиків — КМІС
12:20 Новий уряд Італії сформує колишній глава ЄЦБ Маріо Драгі
Ексклюзив
12:14 Запустити людей з прапорами Coca-Cola: як «слуги» з приводу мітингу під Радою жартували, – фото
11:37 Порошенко підтримав рішення РНБО про закриття каналів Медведчука
11:10 В американській школі розгорівся скандал через завдання з вибором покарання для раба
10:57 Люди, що одужали від COVID-19, мають антитіла шість місяців: дослідження
10:44 Рабінович у Раді анонсував «імпічмент Зеленському» через санкції і заспівав «Вставай, страна огромная»: відео
10:22 Робот Boston Dynamics представив нові кросівки Adidas
10:00 На порядку денному Ради – відповідальність за домашнє насильство і трудові книжки: трансляція
Ексклюзив
09:39 «Слуги народу» зранку заблокували трибуну і підходи до президії в Раді: фото
09:35 Голова Нацспілки журналістів став на захист заблокованих телеканалів
08:52 В Україні за минулу добу зафіксовано 3285 нових випадків COVID-19
08:15 Прототип корабля SpaceX для польотів на Марс вибухнув під час приземлення – відео
07:48 3 лютого 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:16 3 лютого в Україні мокрий сніг, сонце та до +10°C
03:21 Репер Lil Uzi Vert хоче імплантувати собі в лоба діамант за мільйони доларів
00:40 ZIK і «112 Україна» припинили своє мовлення
00:23 Джеф Безос піде з поста гендиректора Amazon

02 лютого

23:59 «Спотворила минуле»: Менсон відповів на звинувачення Вуд
23:26 У Сенаті США анонсували санкції проти РФ через вирок Навальному
22:35 За що посадили Навального
21:18 В «Укренерго» заявили, що імпорт електроенергії з Росії є законним
20:20 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 2 лютого
19:57 Навального засудили до 3,5 року колонії: відео

«Від нас не втечеш»: KyivPride дотепно відреагував на блокування каналів Медведчука

Рішення Ради Нацбезпеки та оборони про блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK викликало резонанс в Україні. Громадська організація KyivPride, яка захищає права ЛГБТ, вирішила не залишатися осторонь та прокоментувати санкції.

Середа, 3 лютого 2021, 14:04

Про це повідомляють #Букви.

Так, представники KyivPride оригінально та іронічно пожартували над блокуванням каналів.

“Тепер замість трьох проросійських каналів, на ваших блакитних екранах транслюватиметься цілодобова ЛГБТ+ пропаганда терміном 5 років. Від нас не втечеш”, – йдеться у дописі KyivPride у Twitter.

Коментатори позитивно відреагували це повідомлення.

  • “Я б переглядала цю програму 24/7”,
  • “Тільки послідовність кольорів трішки не та. Хоча… Яка різниця?”,

– пишуть коментатори.

Нагадаємо, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.

Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOneZIK та “112 Україна“.

  • Голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО.
  • Президент Володимир Зеленський, коментуючи блокування телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком, заявив, що Україна підтримує свободу слова, а не пропаганду.
Теги: KyivPride, канали Медведчука, ЛГБТ, санкції

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook