«Від нас не втечеш»: KyivPride дотепно відреагував на блокування каналів Медведчука

Про це повідомляють #Букви.
Так, представники KyivPride оригінально та іронічно пожартували над блокуванням каналів.
“Тепер замість трьох проросійських каналів, на ваших блакитних екранах транслюватиметься цілодобова ЛГБТ+ пропаганда терміном 5 років. Від нас не втечеш”, – йдеться у дописі KyivPride у Twitter.
Коментатори позитивно відреагували це повідомлення.
- “Я б переглядала цю програму 24/7”,
- “Тільки послідовність кольорів трішки не та. Хоча… Яка різниця?”,
– пишуть коментатори.
Нагадаємо, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.
Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“.
- Голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО.
- Президент Володимир Зеленський, коментуючи блокування телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком, заявив, що Україна підтримує свободу слова, а не пропаганду.