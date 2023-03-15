Починаючи з другої половини минулого року зростає кількість найманих працівників та кількість вакансій від роботодавців, відтак з березня 2022 року 600 тисяч українців повернулись до роботи.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

За словами заступниці міністерки економіки України Тетяни Бережної, на ринку праці фіксуються позитивні тенденції. Хоча станом на сьогодні ще не вдалося досягнути довоєнного рівня кількості зайнятих, проте з березня минулого року 600 тисяч українців повернулися до роботи.

Станом на кінець 2022 року кількість найманих працівників за даними реєстру застрахованих осіб становила 8,6 мільйона.

Тетяна Бережна пояснила, що активізації ситуації на ринку праці сприяли запроваджені програми стимулювання підприємництва та зайнятості.

Зокрема, грантові програми “єРобота”, за якими можна отримати від держави фінансову підтримку у вигляді гранту на започаткування чи розвиток бізнесу за обов’язкової умови створення нових робочих місць.

Крім того, як зазначила заступниця міністерки економіки, на зростання зайнятості серед українців спрямовані також програми виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Відтак, за кожного працевлаштованого з-поміж ВПО держава продовж двох місяців сплачує роботодавцю компенсацію в розмірі мінімальної зарплати (станом на 1.01.2023 рік – 6700 грн).

“Також набирає обертів проєкт “Армія відновлення”, завдяки якому ми залучаємо безробітних до виконання суспільно корисних робіт з відбудови країни. На сьогодні до виконання таких робіт залучено вже понад 9,5 тисячі безробітних в 14 областях. Беззаперечним лідером у цьому проєкті є Полтавська область, в якій залучено 2800 безробітних”, – розповіла Тетяна Бережна.

А також додала, що ці люди отримують від держави оплату щонайменше у 6 700 грн, що є більшою, ніж середній розмір допомоги з безробіття.