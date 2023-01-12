Про це повідомили у пресслужбі НЕК “Укренерго”.
Задля забезпечення балансу в енергосистемі України до всіх областей доведено ліміти споживання електроенергії, які діють цілодобово.
У разі перевищення вказаних лімітів в регіонах задіють аварійні відімкнення електроенергії.
“Вже зранку у дев’яти областях були перевищені ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення”, – зазначили у компанії.
В “Укренерго” нагадали, що проблеми в українській енергосистемі виникли через низку масованих ракетних та дронових атак росіян на енергетичну інфраструктуру.
Крім цього, росіяни тимчасово окупували низку електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС. Ці потужності дозволили б повною мірою покрити потребу в електроенергії.
“Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень”, – резюмували у компанії.
- Через несприятливі погодні умови та використання електроприладів збільшується навантаження на енергосистему, що призводить до дефіциту електроенергії та частіших відключень. Відтак, через стан мереж і генерації зараз на Київ дають близько 60% необхідних об’ємів.
- Міністерство енергетики України має намір збільшити імпорт електроенергії з Європи, який з початку 2023 року вже відбувається у невеликих об’ємах. Глава відомства Герман Галущенко зауважив, що це стало можливим завдяки ухваленому нещодавно рішенню Кабміну про гарантії енергопостачання споживачам дорогої імпортної електроенергії.