Станом на ранок 12 січня в Україні зберігається значний дефіцит потужності електроенергії, насамперед у ранкові та вечірні години, коли споживання максимальне.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК “Укренерго”.

Задля забезпечення балансу в енергосистемі України до всіх областей доведено ліміти споживання електроенергії, які діють цілодобово.

У разі перевищення вказаних лімітів в регіонах задіють аварійні відімкнення електроенергії.

“Вже зранку у дев’яти областях були перевищені ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення”, – зазначили у компанії.

В “Укренерго” нагадали, що проблеми в українській енергосистемі виникли через низку масованих ракетних та дронових атак росіян на енергетичну інфраструктуру.

Крім цього, росіяни тимчасово окупували низку електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС. Ці потужності дозволили б повною мірою покрити потребу в електроенергії.

“Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень”, – резюмували у компанії.