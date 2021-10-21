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Від TikTok до Верховної Ради: що відомо про флешмоб з піснею «Батько наш — Бандера»

Українськими соцмережами шириться флешмоб — люди групами на камеру співають "Батько наш — Бандера, Україна — мати". До флешмобу вже залучилися нардепи, а ЗМІ поширили фейк про обставини його появи.

Четвер, 21 жовтня 2021, 23:57

#Букви розповідають, що відомо про новий флешмоб.

Останніми днями в україномовному сегменті Інтернету поширюються ролики, на яких люди збирають купи та фільмують як співають (або підспівують) пісню “Батько наш — Бандера”. Чималої популярності пісня набула в TikTok. Відеозаписи звідти своєю чергою активно поширюються в Twitter та Instagram.

В TikTok ролики із тегом #батьконашбандера переглянули станом на вечір 21 жовтня вже понад 8,3 млн разів, аналогічний тег #батько_наш_бандера зібрав ще 155 тисяч переглядів.

@_vitko_

#рек #батьконашбандера #бандера #fur #on

♬ оригінальний звук – Віталій Басара

@anna_petryshyn

#батьконашбандера підтримую подружку!!!!

♬ оригинальный звук – Коллекция Мемов

Співають українці і під час онлайн-навчання:

@gengagangster

#батьконашбандера

♬ оригінальний звук – Твоя Мала

Доєдналися до флешмобу і народні депутати. Відповідний ролик опублікували депутати фракції “Європейської Солідарності”:

Фейк про “цькування ватної вчительки”

Багато уваги привернуло це відео, на якому цій пісні підспівують школярки. Воно ж, як вважається, започаткувало масовий флешмоб.

@kollust

♬ оригинальный звук – Коллекция Мемов

Це відео разом з іншим аналогічного змісту, походження якого невідоме, активно поширювали через анонімні Telegram-канали, додаючи у підписі, що це київські школярі, що нібито співають цю пісню всюди, аби зацькувати “ватну вчительку”.

Як зазначає “Детектор.медіа”, після поширення в Telegram цю новину розмістили одразу декілька національних ЗМІ (УНІАН, “Страна”, “Факти”, “Сьогодні” тощо) — без жодних підтверджень того, що йдеться саме про навчальний заклад в Києві і того, що метою школярів було цькування викладачки.

Скріншот: “Детектор.медіа”

Скріншот: “Детектор.медіа”

Згодом виявилося, що ролик було зафільмовано у Львові. За інформацією видання “Радіо Свобода”, відео школярки записали після уроки історії, де знайомилися із біографією провідника ОУН Степана Бандери. Це було напередодні Дня захисників і захисниць України.

“Ми цю пісню почули у виконанні чоловіків у TikTok. Нам дуже вона сподобалась. Почали її скрізь наспівувати. І так вийшло, що на уроці історії вивчали постать Степана Бандери. По закінченню уроку вирішили заспівати і записали на відео. І через тиждень воно почало розповсюджуватись по різних українських і російських пабліках, у новинах. Такої популярності ми не очікували”, — розповіла виданню присутня на відео школярка Ганна Петришин.

Дівчина каже, що ані на такий резонанс, ані на створення фейків про себе вони з однокласницями не очікували.

“Вперше зіштовхнулась, що настільки все це було перекручено. Розумію, що це. Поширювали інформацію, не з’ясувавши правду. Поширили, що вчителька не така, що ми з Києва. Наша вчителька – патріотка. Ми з цього галасу, фейків, які поширювались, зробили висновок, що потрібно контролювати те, що виставляєш, де записуєш, бо все можна дуже перекрутити”, — коментує вона.

Історія пісні

Школярки розповіли, що почули пісню у виконання колективу “Пентархія”, що складається з випускників напрямку “Богослов’я” Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Саме їхній запис за 2019 рік найчастіше використовують учасники флешмобу.

Учасники ансамблю “Пентархія” своєю чергою почули цю повстанську пісню від настоятеля Свято-Троїцького духовного центру Данила Галицького ПЦУ в Тернополі вже покійного отця Анатолія Зінкевича.

“Ми мали на меті популяризувати повстанську україномовну невідому для суспільства пісню. Сьогодні її підхопила молодь. Ми були приємно здивовані чути наші голоси на відео людей, які нас навіть могли не знати. На жаль, більшість звертає увагу на перший головний куплет пісні, а вона вся надзвичайно глибокого змісту”, — зазначив учасник ансамблю, служитель Свято-Троїцького катедрального собору Православної церкви України в Івано-Франківську Олег Луцан в коментарі “Радіо Свобода”.

Реакція Росії

Російські медіа не оминули цей флешмоб увагою. Показали ролики і на пропагандистському “1 каналі” — в етері “Время покажет” 12 жовтня.

Ведучий, розповідаючи про цей ролик, заявив, що це відео — свідчення того, що росіяни не зможуть потрапити до України найближчими роками, оскільки начебто молоде покоління українців налаштоване войовниче і готове братися за зброю. Надалі гості студії звинувачували підлітків з відео в нацизмі.

Тим часом президент Російської Федерації Володимир Путін все частіше стає героєм роликів із цією піснею.

@political.ua

🤭А вы это знали? #путинприкол #политикаукраины #батьконашбандера

♬ оригинальный звук – political.ua

 

@yaremchukernest17

#батьконашбандера #украіна #путін #зеленський #росия

♬ оригинальный звук – Коллекция Мемов

Теги: TikTok, соцмережі, Степан Бандера, фейки, флешмоб

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