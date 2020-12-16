Видатки на утримання Зеленського та Офісу президента виросли на 351 млн гривень порівняно з 2020 роком.

Про це йдеться у держбюджеті на 2021 рік.

У 2021 році видатки на утримання Офісу президента виростуть на 39%, Офісу генпрокурора – на 46%, Державного бюро розслідувань – на 67%. Навіть на Державну фіскальну службу, яка наразі знаходиться на стадії ліквідації, у 2021 році планують витратити 1,32 млрд грн – на 42% більше, ніж у 2020 році.

Видатки загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу президента у 2021 році становитимуть 1 млрд 266,8 млн гривень (909 млн 58 тис. 700 гривень). Це трохи більше, ніж 357 млн грн.

З загального фонду на секретаріат Кабінету Міністрів направлять 1 млрд 106,5 млн гривень. Це на 15,4% більше, ніж у 2020 році (959 075,0 тисяч гривень).

Видатки на апарат Верховної Ради у 2021 році становитимуть 2 млрд 529,7 млн гривень. Це на 24,1% більше, ніж у 2020 році.

Курс долара в Україні у 2021 році становитиме 29,1 грн.

Нагадаємо, що за результатами голосування проєкт закону про Державний бюджет України на 2021 рік було прийнято у другому читанні 290 голосами та 289 голосами “за” – в цілому.