У Верховній Раді України створили робочу групу, яка має напрацювати пакет "воєнних законопроєктів" та розвʼязати проблему повернення виплат військовим. Відтак вчора, 5 травня, відбулося перше засідання.

Про це повідомила народна депутатка України від партії “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко у Telegram.

Нардепка нагадала, що про створення такої групи з листом до ВР звернулися Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і його колеги, порекомендувавши включити в її склад військових.

“Перше засідання групи відбулося в пʼятницю. “Європейська Солідарність” запропонувала конкретні ініціативи по секвестру бюджету, аби перерозподілити кошти з доріг і марафону, інших корупційних і лобістських статей на ЗСУ”, – зазначила Геращенко.

А також додала, що “Євросолідарність” пропонує унормувати інші проблеми, збільшити військовим відпустки, а також спростити демобілізацію поранених.

Нардепка наголосила, що важливо не затягувати процес в межах робочої групи.

“Наполягаємо, аби пакет законопроєктів ми разом напрацювали якнайшвидше і прийняли вже на найближчому засіданні ВР”, – резюмувала Ірина Геращенко.

Нагадаємо, що очільники силових та оборонних відомств України написали листа до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з проханням відкласти розгляд правки до законопроєкту № 8312 щодо повернення доплат військовим у розмірі 30 000 гривень. Водночас вони просять розробити новий проєкт закону.

У листі мовиться, що до законопроєкту № 8312 “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану” було внесено пропозицію щодо повернення додаткових виплат у розмірі 30 000 гривень всім військовослужбовцям, незалежно від районів проведення служби.

Водночас у відомствах вважають, що пропозиція не може бути ухвалена у представленій редакції через низку факторів, серед яких:

правка не розв’язує питання, пов’язані з грошовою винагородою, зокрема, строковиків і курсантів;

текст правки не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності;

підхід до оплати повинен розроблятись з представниками військовослужбовців та командуванням.

“Ще важливіше, аби справедлива система оплати існувала не тільки на папері, але й була забезпечена відповідними видатками”, – мовиться у листі.

Враховуючи все вище сказане, у відомствах запропонували створити робочу групу з представників парламенту, Кабміну та Генштабу, які б швидко розробили зміни до діючого законодавства щодо питання виплат.

Розробка нового законопроєкту повинна відбутись до кінця травня. До цього часу парламентарів просять не розглядати правку № 8312-П.

Лист підписали очільники Міноборони (Олексій Резніков), МВС (Ігор Клименко), Головнокомандувач ЗСУ (Валерій Залужний), начальник Генштабу ЗСУ (Сергій Шаптала), голова ДПСУ (Сергій Дейнеко), Командувач Нацгвардії (Юрій Лебідь) та голова СБУ (Василь Малюк).