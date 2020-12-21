Про це в інтервю #Буквам розповів колишній очільник ДАБІ Олексій Кудрявцев.

“Про цю реформу потрібно забути і більше до неї не повертатися. Все, чого вони домоглися, роз’єднавши, ДАБІ на три структури – це що горезвісні 5 доларів хабара за квадратний метр перетворилися в 15”, – зазначив ексчиновник.

Ще одна проблема, за словами Кудрявцева, про яку не говорять – це перевірки. Їх зараз не проводять.

“Може, виявитися, що у землі не те цільове призначення, що дозволили будувати 10 поверхів, а побудували 20, а комунікації не витримують таке навантаження, може виявитися, що нікуди врізати каналізаційну систему. Замість арматури в 20 міліметрів закладають 10 міліметрову. Забудовник економить на кожному будинку мільйони, але наслідки можуть бути жахливими”, – зазначив ексголова ДАБІ.

“А будинки ростуть як гриби, потім їх якось через суд намагаються легалізувати, як будинок Білозір на Подолі.

Зараз, начебто, перевірки повернули, але тільки для новостворених органів. Але все одно рік нікого не перевіряли – це повернеться дуже великими проблемами”, – додав він.

Кудрявцев очолював ДАБІ у 2018 році. Його звільнили за нібито фальшивий диплом, хоча насправді причиною називали те, що він змінив голову ДАБІ в Одесі і збирався звільнити в Києві. Суми відкатів в цих областях є найбільшими в країні. У 2019 Кудрявцев міг стати заступником Олени Бабак, але однією з уомв приходу була зміна тодішнього керівництва ДАБІ. В результаті Бабак звільнили з посади, а в ДАБІ повернулись чиновники епохи Януковича, які і винайшли схему “5 доларів за кваратний метр”.