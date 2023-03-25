Після двох місяців дипломатичних перепалок та поїздки президента КНР Сі Цзіньпіня в Росію, де він спільно з президентом РФ Володимиром Путін засудив США, відносини між Сполученими Штатами та Китаєм серйозно погіршились.

Про це повідомляє Reuters.

Ще минулого місяця після того, як американський винищувач збив ймовірно китайську шпигунську повітряну кулю, президент США Джо Байден заявив, що планує поговорити з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про епізод і зняти напругу між ворогуючими супердержавами.

Через п’ять тижнів дзвінок так і не відбувся.

Натомість після двох місяців дипломатичної снайперської атаки та поїздки Сі до Росії, де разом з Путіним спільно засудили Сполучені Штати, відносини між США та Китаєм скотилися до того, що, на думку деяких, є найгіршим з того часу, як країни нормалізували відносини в 1970-х роках.

Ситуацію ускладнює також поїздка президентки Тайваню Цай Ін Веньдо до США наступного тижня. Згідно з джерелами, знайомими з плануванням, вона може зустрітися зі спікером Палати представників Республіканської партії Кевіном Маккарті під час “транзитної” зупинки в Каліфорнії на зворотному шляху з Латинської Америки.

“Це невдалий момент для американської дипломатії. Востаннє Китай і Росія були так близько 1957 року, коли Мао Цзедун заявив у Москві: “Східний вітер переможе західний””, – сказав Вільям Кірбі, професор китайських досліджень Гарвардського університету.

Тепер офіційні особи США знову постали перед питанням, як перезавантажити найважливіші у світі двосторонні відносини.

Телефонна розмова Байдена і Сі була б очевидним першим кроком. Та попри зусилля американських дипломатів, джерела сказали, що китайці не виявили великого інтересу до такого дзвінка.

Минулого місяця після інциденту з повітряною кулею Блінкен зустрічався з головним дипломатом Китаю Ван І на Мюнхенській конференції з безпеки, але це не зменшило напруги. Джерело, знайоме з цією розмовою, назвало це найбільш антагоністичним залученням США та Китаю з часів суперечливих переговорів на Алясці на початку правління адміністрації Байдена.

Рішення США збити китайську повітряну кулю 4 лютого викликало гнівні скарги з боку Китаю, і Ван І назвав реакцію США “істерикою”.

Джерело повідомило, що протиріччя також загострилися через промову Байдена про стан США через три дні, в якій він, здавалося, поставив під сумнів становище Сі на світовій арені, розлютивши офіційних осіб у Пекіні.

“Назвіть мені світового лідера, який помінявся б місцями з Сі Цзіньпіном. Назвіть мене”, — сказав Байден у своїй промові, мабуть, маючи на увазі низку викликів внутрішньої та зовнішньої політики, з якими стикається Китай.

Представник Державного департаменту США не говорив про мюнхенську зустріч або реакцію Китаю на коментарі Байдена, але сказав, що США продовжуватимуть підтримувати “відкриті та конструктивні лінії спілкування” з Китаєм.

“У минулі часи, коли відносини зазнали значного падіння, як-от після різанини на площі Тяньаньмень у 1989 році чи кризи в Тайванській протоці в 1995-96 роках, дві країни доклали серйозних зусиль, щоб відновити стабільну основу своїх відносин”, — сказав Майкл Суейн, експерт з Китаю в Інституті Квінсі.

“Тепер майже в усіх обмінах домінують поглиблений рівень підозрілості, жартівливості та вказування пальцями, що перешкоджає суттєвій взаємодії”.

Високопосадовець адміністрації США заявив цього тижня, що Вашингтон закликає Китай залишати канали зв’язку відкритими, попри заплановані зупинки Цай Ін Вень, які є чутливими, враховуючи, що Китай вважає самоврядний Тайвань своєю територією.

Посадовець сказав, що Вашингтон відкритий для поглядів Китаю щодо того, чи варто проводити телефонну розмову Сі-Байдена чи перенести поїздку до Китаю держсекретаря Ентоні Блінкена, відкладену через інцидент з повітряною кулею.

Рік Вотерс, заступник помічника держсекретаря США у справах Китаю, Тайваню та Монголії, зараз перебуває в Китаї, і людина, знайома з його планами, сказала, що він, ймовірно, спробує закласти основу для візиту Блінкена.

Дехто, як-от республіканський голова спеціального комітету Палати представників щодо Китаю Майк Галлахер, хоче більш жорсткої позиції, кажучи, що Росія та Китай уже залучені до “нової холодної війни”.

Він сказав, що для того, щоб переконатися, що Китай не піде прикладом Росії в Україні, вторгнувшись на Тайвань, Вашингтон повинен “агресивно розчистити відставання від іноземних військових продажів Тайваню та переконатися, що американська жорстка сила здатна стримати явні амбіції Сі щодо поглинання острівної демократії”.