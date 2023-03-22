За оцінками й підрахунками Світового банку, відновлення економіки України після завершення повномасштабної війни Росії проти України коштуватиме близько 411 мільярдів доларів, що у 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП України у 2022 році.

Про це інформує Bloomberg та Yahoo finance.

Зазначається, що загальна сума необхідних коштів різко зросла порівняно з оцінкою у 349 млрд доларів, оприлюдненою у вересні минулого року.

За даними оцінки потреб, Україні знадобиться 14 млрд доларів для критичних і пріоритетних інвестицій у реконструкцію та відновлення у 2023 році, що потребуватиме 11 млрд доларів фінансування понад те, що передбачено в бюджеті України на 2023 рік.

Близько 22% потреб припадає на транспорт, на житло – 17%, енергетику – 11% і сільське господарство – 7%.

Найбільше пропорційне зростання відбулося в енергетиці, де збитки більш ніж у п’ять разів перевищили рівень за червень 2022 року.

За даними Світового банку, найбільше зростання обсягу необхідних коштів для відновлення відбулося у прифронтових регіонах, таких як Донецька, Харківська, Луганська та Херсонська області, котрі з жовтня зазнають потужних ракетних ударів з боку РФ.

Віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде високо оцінила стійкість і рішучість України у вирішенні нагальних завдань з відновлення та реконструкції.

“Продовження підтримки України – це інвестиції як у країну, так і у світову економіку. Підтримка партнерів з розвитку для державних інвестицій має бути доповнена значними приватними інвестиціями, щоб збільшити доступне фінансування для відновлення”, – наголосила Анна Б’єрде.