Про це інформує Bloomberg та Yahoo finance.
Зазначається, що загальна сума необхідних коштів різко зросла порівняно з оцінкою у 349 млрд доларів, оприлюдненою у вересні минулого року.
За даними оцінки потреб, Україні знадобиться 14 млрд доларів для критичних і пріоритетних інвестицій у реконструкцію та відновлення у 2023 році, що потребуватиме 11 млрд доларів фінансування понад те, що передбачено в бюджеті України на 2023 рік.
Близько 22% потреб припадає на транспорт, на житло – 17%, енергетику – 11% і сільське господарство – 7%.
Найбільше пропорційне зростання відбулося в енергетиці, де збитки більш ніж у п’ять разів перевищили рівень за червень 2022 року.
За даними Світового банку, найбільше зростання обсягу необхідних коштів для відновлення відбулося у прифронтових регіонах, таких як Донецька, Харківська, Луганська та Херсонська області, котрі з жовтня зазнають потужних ракетних ударів з боку РФ.
Віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде високо оцінила стійкість і рішучість України у вирішенні нагальних завдань з відновлення та реконструкції.
“Продовження підтримки України – це інвестиції як у країну, так і у світову економіку. Підтримка партнерів з розвитку для державних інвестицій має бути доповнена значними приватними інвестиціями, щоб збільшити доступне фінансування для відновлення”, – наголосила Анна Б’єрде.
- Світовий банк оголосив про надання Україні додаткового грантового фінансування у розмірі 2,5 мільярда доларів.
- Міжнародний валютний фонд заявив у вівторок, 21 березня, що досяг угоди щодо чотирирічного пакету фінансування України вартістю близько 15,6 мільярда доларів на тлі повномасштабного російського вторгнення на територію держави.