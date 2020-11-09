Європейська організація з безпеки авіасполучення "Євроконтроль" опублікувала новий прогноз з приводу відновлення перельотів Європою. Там назвали три сценарії.

Про це повідомляється на сайті “Євроконтролю”.

“Навіть при найбільш позитивному сценарії ми не очікуємо відновлення авіасполучення до рівня 2019 роки раніше 2024 року. Є цілком реальна перспектива, що це відновлення може зайняти ще більше часу, можливо, аж до 2029 року. Це катастрофічна картина для авіаційної галузі, яка ясно показує, чому для держав так важливо приймати послідовні і погоджені заходи для підтримки галузі та забезпечення того, щоб пасажири знову відчували себе в безпеці”, – повідомив Имонн Бреннан, генеральний директор організації.

Так, існує три сценарії відновлення авіасполучення:

Сценарій 1. Вакцина. Літо 2021 року

Вакцина стане широко доступною для мандрівників або припинить пандемію до літа 2021-го. При цьому обсяг трафіку повернеться до рівня 2019-го тільки до 2024 року.

Сценарій 2. Вакцина. Літо 2022 року

Вакцина стане широко доступною для мандрівників або припинить пандемію до літа 2022 року. Обсяг трафіку повернеться до рівня 2019-го тільки до 2026 року.

Сценарій 3. Вакцина неефективна

Зберігається інфекція і низький рівень довіри з боку пасажирів. Обсяг трафіку повернеться до рівня 2019-го тільки до 2029 року.