В цільовій робочій групі уряду Британії з вакцин вважають, що перші вакцини, розроблені для боротьби проти коронавірусу COVID-19 можуть виявитися малоефективними.

Про це заявила глава цієї групи Кейт Бінгем. Її статтю надрукували в британському медичному журналі The Lancet.

Вона пояснила, що перші вакцини можуть бути малоефективними, а можуть і не подіяти взагалі.

“Ми повинні бути готові до того, що вони можуть не запобігти інфекції, а скоріше зменшити симптоми”, – пояснила вона.

Залежно від наявного імунітету, перші вакцини можуть взагалі не подіяти на певну категорію людей.

“Ми не знаємо, чи буде у нас взагалі вакцина. Важливо остерігатися надмірного оптимізму. Перше покоління вакцин, ймовірно, буде недосконалим, і ми повинні бути готові до того, що вони можуть не запобігти інфекції, а скоріше зменшити симптоми, і навіть в цьому випадку можуть не працювати для всіх і ненадовго”, – написала вона.

Вона зазначила, що при створенні вакцини оксфордського університету акцент робився на тому, що введена вакцина викликає імунну відповідь у населення старше 65 років.

За оптимістичним сценарієм, перші партії вакцини почнуть доставляти населенню в кінці 2020 року або, найпізніше, в другій половині 2021 року.

Наразі британська цільова група по вакцинам забезпечила доступ до шести вакцин (з більш ніж 240 вакцин, які перебувають в розробці) в чотирьох різних форматах.

Коли вакцина з’явиться на ринку, то медики порекомендують зробити щеплення дорослим старше 50 років, медичним і соціальним працівникам, а також дорослим з супутніми захворюваннями.

Яким буде дозування – поки остаточно не зрозуміло. Найімовірніше, буде потрібно по дві дози. Також вивчається питання щодо того, чи необхідна повторна вакцинація для підтримки довготривалого захисту.