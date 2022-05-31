30 травня українські оператори мобільного зв’язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім і повне відключення зв’язку в Херсонській області. Відповідно до отриманої від компаній інформації відбулося втручання представників окупаційного режиму в роботу обладнання – відключення живлення обладнання та від’єднання кабелів.

Про це повідомляє Держспецзв’язку.

Наразі жителі регіону залишилися без українського мобільного зв’язку та доступу до інтернету, а також без можливості здійснити національні та міжнародні дзвінки, використовуючи стаціонарні телефони.

У службі зауважили, що найближчим часом відновити зв’язок в області, швидше за все, не вдасться, оскільки відповідне обладнання перебуває під повним контролем російських військових.

“Це вже не перша спроба позбавити українських громадян, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, можливості зв’язатися з рідними, викликати швидку допомогу чи рятувальників, отримати правдиву інформацію про перебіг війни та ситуацію в країні. Натомість з’явилися повідомлення про трансляцію через гучномовці російської брехливої пропаганди. Агресор, мабуть, і досі думає, що без альтернативних джерел інформації українці почнуть вірити ворожій пропаганді. Дарма, адже Херсон – це Україна”, – йдеться у повідомлення Держспецзв’язку.

Там також припустили, що такі дії окупантів з РФ можуть бути пов’язані з безпорадністю російської армії, яка зазнає втрат і не може стримати контратакувальних дій українських військових. Вони бояться, що повідомлення про успіхи української армії посилить спротив та активізує роботу партизанів на Херсонщині.

Водночас у службі не заперечили можливих спроб підключення українських користувачів до російських інтернет-мереж та мобільних операторів, які повністю контролюються ворожими спецслужбами. Та наголосили, що такі дії будуть грубим порушенням міжнародного законодавства та черговим підтвердженням того, що РФ діє як держава-терорист, використовуючи технології для окупації територій. Це ще одне підтвердження того, що потрібно посилити обмеження доступу РФ до будь-яких технологій.

У Держспецзв’язку нагадали, що українці, використовуючи телефон та інтернет у російських мережах, мають дотримуватися максимальних заходів безпеки та порадили ознайомитися з рекомендаціями, де описано, як користуватися зв’язком на тимчасово окупованих територіях.