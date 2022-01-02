Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Нікіфоров.
За його словами, Джо Байден зателефонує Володимиру Зеленському о 22:00. Прессекретар назвав це гарною новиною та об’єднав це повідомлення з привітанням українців з новим 2022 роком.
Нагадаємо, Байден планує поговорити з президентом України Зеленським, щоб засвідчити підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, обговорити військове нарощування Росії на кордонах України та розглянути підготовку до майбутніх дипломатичних дій зі сприяння деескалації ситуації в регіоні.
- Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що російська агресія уже триває 8 років, а не ризикує розгорнутися у 2022 році.
- Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що Путін прагне знищити Україну, але серйозного ризику неминучого вторгнення немає.