Відтепер на порталі «Дія» можна буде скасувати статус ВПО

Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики України.
У відомстві пояснили, що якщо особа була вимушеним переселенцем і повернулася додому, необхідно записатися на бета-тест скасування статусу ВПО на порталі “Дія”.
Для цього необхідно мати довідку ВПО у “Дії” та записатися на бета-тестування. Проте люди, які не мають смартфона, також зможуть скористатися онлайн-послугами без черг та паперів.
Зазначимо, що раніше у застосунку “Дія” додали дві нові послуги для внутрішньо переміщених осіб – це зміна місця проживання та скасування статусу ВПО.
Обидві послуги працюють повністю автоматично. Заявки обробляються онлайн і більше не потрібно чекати на рішення держслужбовця чи повторно ходити в держоргани у разі помилки у заявах. Це значно економить час, прибирає людський фактор та можливість отримати відмову в послузі без вагомої причини.
Отримати послуги в “Дії” можна в декілька “натискань” – без зайвих довідок і оформлення їх в держорганах. Для цього необхідно натиснути на меню своєї довідки ВПО в “Дії” та обрати необхідну послугу – змінити адресу фактичного проживання або скасувати статус ВПО.
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