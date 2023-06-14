Згідно з нещодавно внесеними змінами до законодавства у реформі шкільного харчування всі школи і дитсадки України зможуть обирати власну модель отримання їжі для дітей.

Джерело: Олена Зеленська в Telegram.

“Можливість отримувати свіжу, різноманітну та гарячу їжу у будь-якому навчальному закладі — чи то маленька сільська школа, чи то віддалений садочок — про це важливі нещодавні зміни до законодавства у реформі шкільного харчування”, – йдеться в повідомленні.

Перша леді відзначила, що тепер школи мають змогу обирати свою модель харчування. Базові кухні працюватимуть усередині навчальних закладів, як це і відбувалося раніше.

Опорна кухня схожа на базову – вона теж функціонує всередині школи, але тут можуть готувати страви і для навколишніх освітніх закладів, де неможливо організувати кухню або ж це економічно невигідно.

Фабрика-кухня — абсолютно нова для України модель організації харчування, коли для приготування страв використовують потужності окремого підприємства, і вони забезпечують їжею школи чи дитсадки цілої громади.

За словами Зеленської, ці зміни несуть за собою низку важливих переваг. Насамперед, за її словами, це рівність.

“У кожній школі, у кожному освітньому закладі має бути якісна, збалансована їжа — це один із наріжних принципів нашої реформи. Завдяки цим трьом моделям буде можливість доставляти свіжі обіди навіть туди, де у школі лишилося чотири класи, а в них по кілька учнів — так, у сільській місцевості такі школи теж є. І діти там мають харчуватися на рівні з усіма”, – наголосила вона.

Водночас це оптимізація ресурсів – насамперед, електроенергії та води. Приготування в одній опорній кухні чи на фабриці-кухні дає можливість ефективно використовувати їх.

Також це забезпечує контроль якості, оскільки на одну кухню легше підібрати кваліфікований персонал, забезпечити її новітнім обладнанням, проконтролювати усі процеси відповідно до технологічних карт.

Дружина президента нагадала, що будівництво першої в країні фабрики-кухні у квітні стартувало у Бучі. Другу таку фабрику побудують у місті Лозовій на Харківщині.

“І проект масштабуватиметься далі на усю країну – бо ці проекти не лише про виробництво їжі. Вони про те, що жоден ворог не спинить реформи, у яких йдеться про здоров’я й добробут наших дітей”, – резюмувала перша леді.