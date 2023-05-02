Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT може допомогти скласти план харчування з урахуванням індивідуальних потреб та обмежень під час дієти.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

28-річна Олівія Шоулз із Ванкувера має синдром полікістозних яєчників, при якому вона має дотримуватися певної дієти. Проте з’ясовувати, яку їжу їй їсти можна, а від якої – варто утриматися, було складно та довго. Але тепер їй із плануванням харчування та меню допомагає чат-бот зі штучним інтелектом.

Люди із синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ) мають контролювати свій рівень цукру за допомогою дієт. Тому Олівія почала із запитання у ChatGPT, чи знає він, які продукти є найкращими для людей із СПКЯ та інсулінорезистентністю, і чат-бот надав їй список продуктів, які відповідають цим критеріям.

Далі Олівія запитала, чи може ChatGPT скласти двотижневий план харчування, який необхідний при СПКЯ та інсулінорезистентності, що складається з трьох прийомів їжі на день, двох перекусів на день і десертів без штучних підсолоджувачів.

За кілька секунд чат-бот надав список необхідних продуктів, який Олівія потім попросила перетворити на список покупок.

Попри те, що Олівія вже знала багато про СПКЯ та свою дієту, вона сказала, що створені роботом плани харчування полегшують їй придбання інгредієнтів для різноманітних страв.

Деякі спеціалісти в галузі охорони здоров’я кажуть, що здатність ChatGPT вести діалоги може бути корисною для створення планів харчування та ідей для людей, які мають певні цілі щодо здоров’я та потреби у дієті.

Олівія поділилася своїм досвідом використання ChatGPT у відео TikTok. Зараз це відео має понад 1,3 мільйона переглядів, а у розділі коментарів – безліч питань про її досвід.

У лютому Джеймі Аскі, медсестра з Лафкіна, Техас, зняла відео для TikTok, в якому пояснює, як використовувати ChatGPT для створення безоплатних планів харчування та списків продуктів, які відповідають різним цілям здорового харчування. Її відео переглянуло понад 13 000 разів у TikTok.

На її думку, перевага цього чат-боту зі штучним інтелектом полягає в тому, що він може вести діалоги.

“Тож якщо ви просите його про певний тип дієти, він може вам це дати,” – зазначила Джеймі Аскі.

На відміну від Google та інших пошукових систем, користувачам не потрібно шукати теми по одній. Формат діалогу дає змогу ChatGPT виконувати вказівки в підказці, надавати детальну відповідь і відповідати на додаткові запитання.

Користувачі, зацікавлені у створенні різних варіантів харчування, можуть сказати ChatGPT: “Я хочу, щоб ти був дієтологом”, або “Я хочу, щоб ти склав для мене план здорового харчування”.

Потім чат-бот відповідає уточнюючими запитаннями, щоб допомогти йому скласти відповідний план харчування. Користувачеві, можливо, потрібно буде надати додаткову інформацію, таку як зріст, вага, дієтичні обмеження та цілі.

Проте Аскі, яка є дієтологинею, попереджає, що люди із хронічними захворюваннями повинні пройти обстеження у професіонала, перш ніж використовувати чат-бот для планування харчування.

“Можливості безмежні, коли ви запитуєте чат-бот про те, що ви хочете знати. Але ще одна річ, про яку ви маєте подумати, це те, що це не завжди є чорне та біле. Є сірі зони, і саме тут грає роль історія здоров’я”, – сказала Аскі.

Чат-бот не позбавлений недоліків. Серед нюансів й те, що навчальні дані ChatGPT зупинилися у 2021 році, тобто деяка інформація, яку він надає, може бути застарілою. Що стосується планування їжі та харчування, то програма не в змозі використовувати найновіші рекомендації щодо здоров’я, тому його поради можуть навпаки спричини проблеми для людей з певними захворюваннями.

Також ChatGPT може генерувати недостовірну інформацію, надаючи неправильні відповіді або неправильно розуміючи запитання користувача. Коли Олівія попросила у чат-бота план харчування на два тижні, він зупинився на восьмий день.

Усім, хто розглядає можливість використання ChatGPT для створення плану харчування, аби досягнути цілей у фітнесі та здоров’ї, Аскі радить ще раз перевірити роботу програми.

“ШІ – це не людина. Тож завжди необхідно ще раз перевірити”, – сказала Аскі.