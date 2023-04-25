Відтепер у застосунку "Дія" автівкою можна не лише поділитися, а й скасувати шеринг, якщо такої потреби більше немає.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Уже понад рік українці шерять авто в “Дії” без паперів, за цей час громадяни України пошерили авто понад 132 тисячі разів.

А тепер у застосунку доступна функція скасування шерингу. Скористатися сервісом може як власник авто, так і належний користувач.

У Мінцифрі зазначили, що ця послуга особливо актуальна під час війни, адже дозволяє пошерити авто тимчасово. Наприклад, щоб допомогти рідним виїхати із зони бойових дій.

Щоб скористатися послугою, власники транспортних засобів мають:

Авторизуватися в “Дії”;

Вибрати послуги — Шеринг авто;

Далі — Скасувати шеринг.

Якщо ви належний користувач і хочете ініціювати скасування, необхідно:

Авторизуватися в Дії;

Перейти до меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

вибрати “Відмовитися від користування авто — Почати”

Пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

Після виконання цих дій – скасування відбудеться автоматично, і техпаспорт зникне з “Дії” належного користувача.

Нагадаємо, що шеринг авто – послуга, яку команда Мінцифри презентувала під час Diia Summit на початку лютого 2022 року. Проте з початку повномасштабного вторгнення РФ сервіс був недоступний через відключення реєстрів. Але влітку 2022 року послугу відновили.