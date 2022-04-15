Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив європейських союзників, що за оцінками Сполучених Штатів війна РФ проти України може тривати до кінця 2022 року.

Про це повідомляє CNN.

Європейські чиновники, з якими поспілкувалися журналісти, не можуть напевно сказати, як довго може тривати війна. Втім, посадовці запевнили, що немає жодних ознак того, що кінцева мета Путіна змінилася. Він погодиться вести дипломатичні переговори тільки тоді, коли зіткнеться з військовою поразкою.

Також у виданні зазначили, що очікування затяжної війни є помітним відходом від оцінок перших днів війни, адже раніше очікувалося, що РФ швидко захопить Київ. Це акцентує вкотре невдачі Москви на полі бою.