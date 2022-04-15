Про це повідомляє CNN.
Європейські чиновники, з якими поспілкувалися журналісти, не можуть напевно сказати, як довго може тривати війна. Втім, посадовці запевнили, що немає жодних ознак того, що кінцева мета Путіна змінилася. Він погодиться вести дипломатичні переговори тільки тоді, коли зіткнеться з військовою поразкою.
Також у виданні зазначили, що очікування затяжної війни є помітним відходом від оцінок перших днів війни, адже раніше очікувалося, що РФ швидко захопить Київ. Це акцентує вкотре невдачі Москви на полі бою.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки очікують, що Китай визначиться, на чийому боці він буде в російсько-українській війні, оскільки це позначиться на репутації країни у світі.
- У міністерстві оборони США повідомили, що передадуть Україні гелікоптери Мі-17, які повинні були дістатись Афганістану.