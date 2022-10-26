Станом на початок 245-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили наступ окупантів у населених пунктах Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та до 30 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них – місто Дніпро і область, Приколотне на Харківщині та Велика Олександрівка Херсонської області.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА по території України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Старикове, Середина-Буда, Басівка, Миколаївка, Рижівка. Також задіяв ударні БПЛА

на Слобожанському напрямку – з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Першотравневе, Невське, Білогорівка, Сергіївка та Спірне

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Одрадівка

на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках здійснив обстріли позицій Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Залізничне, Новопіль та Полтавка

на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 20 вильотів БПЛА різних типів.

У РФ здійснюється пошук додаткових джерел поповнення бойових втрат. Триває робота зі звільненими через поранення військовослужбовцями. Їм пропонують пройти перенавчання на облікові спеціальності, пов’язані з меншим обсягом фізичного навантаження.

За уточненою інформацією, в результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих “кадирівців”. В населеному пункті Сватове також знищено до 10 окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БПЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію та інші важливі військові об’єкти окупантів.