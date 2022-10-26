Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.
Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та до 30 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ворожих ударів зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них – місто Дніпро і область, Приколотне на Харківщині та Велика Олександрівка Херсонської області.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА по території України.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
- на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Старикове, Середина-Буда, Басівка, Миколаївка, Рижівка. Також задіяв ударні БПЛА
- на Слобожанському напрямку – з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна
- на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Першотравневе, Невське, Білогорівка, Сергіївка та Спірне
- на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Одрадівка
- на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках здійснив обстріли позицій Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Залізничне, Новопіль та Полтавка
- на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 20 вильотів БПЛА різних типів.
У РФ здійснюється пошук додаткових джерел поповнення бойових втрат. Триває робота зі звільненими через поранення військовослужбовцями. Їм пропонують пройти перенавчання на облікові спеціальності, пов’язані з меншим обсягом фізичного навантаження.
За уточненою інформацією, в результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих “кадирівців”. В населеному пункті Сватове також знищено до 10 окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БПЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію та інші важливі військові об’єкти окупантів.
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- 25 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що нові виклики безпеці, спричинені війною Москви в Україні, є “серйозними та значними”.