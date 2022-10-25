Під час зустрічі у Вашингтоні 26 жовтня президент Ізраїлю Ісаак Герцог надасть офіційним особам США докази використання РФ іранських безпілотників в боях проти України.

Про це інформує The Times of Israel.

Герцог прибув до Вашингтона 25 жовтня для короткого візиту, який включатиме зустріч із президентом США Джо Байденом. Перед від’їздом Герцог заявив, що найактуальнішою темою порядку денного буде “іранська загроза, яка дестабілізує не тільки Близький Схід, але й весь світ”.

Офіс Герцога заявив, що президент поділиться фотографіями, які показують, що РФ використовує передові іранські безпілотники під час нападу на Україну.

Протягом останніх тижнів західні держави неодноразово звинувачували РФ у використанні іранських безпілотників для нападу на цивільних і електростанції в Україні. Москва і Тегеран заперечували ці звинувачення.

У вівторок в офісі президента Ізраїлю заявили, що ізраїльські служби безпеки провели візуальний аналіз, щоб визначити, що фрагменти безпілотників, які використовуються в Україні, ідентичні тим, які були розроблені в Ірані.

У заяві стверджується, що “попри заперечення Іраном і спроби приховати їхнє іранське походження, додаючи російські написи”, очевидно, що частини дронів “ідентичні” іранським.

Очікується, що фотографії, якими Герцог поділиться з офіційними особами США, показують, що іранська модель Shahed-136, яку запускають під час навчань в Ірані в грудні 2021 року, ідентична збитому під час боїв в Україні БПЛА.

Фотодокази показують, що дрони в Україні мають багато однакових характеристик, включаючи структуру, розміри та нумерацію, повідомили в його офісі.

“Іран ще раз доводить, що йому не можна довіряти, і що в кожному регіоні, де є вбивства, страждання та ненависть, Іран є”, — зазначив Герцог у заяві. “Іранська зброя відіграє центральну роль у глобальній дестабілізації, і міжнародне співтовариство має засвоїти урок зараз і в майбутньому”.

Він додав, що “в останні місяці іранський режим показав світові своє справжнє обличчя, яке Ізраїль знав роками”.

Водночас у заяві не уточнюється, яким представникам США будуть представлені передбачувані фотодокази.

25 жовтня президент Ізраїлю зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, котрий наголосив, що іранські безпілотники спричиняють “жахливі” наслідки в Україні.

16 жовтня Нахман Шай, міністр у справах діаспори Ізраїлю, закликав свою країну допомогти Україні у військовій сфері. Він закликав до таких дій після інформації щодо постачання Іраном ракет малої та середньої дальності для РФ. Наступного дня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв погрожував Ізраїлю через наміри, назвавши їх “дуже необачним кроком”. Після чого міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц наголосив, що країна буде продовжувати надавати медичну та гуманітарну допомогу на тлі війни.