Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія переходить до нового етапу війни в Україні, який може затягнутись на декілька місяців.

Про це Джейк Салліван розповів під час брифінгу у Білому домі.

За його словами, щоб приховати свої попередні військові невдачі в Україні, Росія вирішила вдатись до нового етапу війни, який може продовжуватись ще декілька місяців.

Зокрема держава-окупант планує повністю захопити Донецьку та Луганську області. Власне для цього РФ і вивела своїх солдатів із північних регіонів України. Скоріш за все ці війська будуть переведені на Донбас, де РФ планує розгорнути додаткові батальйонні тактичні групи з десятками тисяч солдатів.

“Численні фактори вказують на те, що Росія намагатиметься оточити та пересилити українських військових у східних регіонах України. Ми очікуємо, що командування РФ перемістить сили з півночі України на Донбас. Росія уже відходить з північних регіонів України, виводячи війська до Білорусі, ймовірно готуючись до наступу на сході України”, – наголосив радник президента США Джо Байдена.

Салліван додав, що будь-який тактичний успіх на цих напрямках Кремль буде максимально поширювати, аби применшити свої невдачі в інших регіонах України.

Американський чиновник зауважив, що намагаючись захистити вже захоплені території у східних регіонах України, РФ може спробувати розширити військову присутність за межами Донеччини та Луганщини. Приймі, додав Салліван, саме такими є поточні наміри Кремля.