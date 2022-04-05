Про це Джейк Салліван розповів під час брифінгу у Білому домі.
За його словами, щоб приховати свої попередні військові невдачі в Україні, Росія вирішила вдатись до нового етапу війни, який може продовжуватись ще декілька місяців.
Зокрема держава-окупант планує повністю захопити Донецьку та Луганську області. Власне для цього РФ і вивела своїх солдатів із північних регіонів України. Скоріш за все ці війська будуть переведені на Донбас, де РФ планує розгорнути додаткові батальйонні тактичні групи з десятками тисяч солдатів.
“Численні фактори вказують на те, що Росія намагатиметься оточити та пересилити українських військових у східних регіонах України. Ми очікуємо, що командування РФ перемістить сили з півночі України на Донбас. Росія уже відходить з північних регіонів України, виводячи війська до Білорусі, ймовірно готуючись до наступу на сході України”, – наголосив радник президента США Джо Байдена.
Салліван додав, що будь-який тактичний успіх на цих напрямках Кремль буде максимально поширювати, аби применшити свої невдачі в інших регіонах України.
Американський чиновник зауважив, що намагаючись захистити вже захоплені території у східних регіонах України, РФ може спробувати розширити військову присутність за межами Донеччини та Луганщини. Приймі, додав Салліван, саме такими є поточні наміри Кремля.
“Росії не вдалось досягти попередніх цілей, оскільки на заваді їм стала сила українського народу та ЗСУ, а також розмір та ефективність допомоги, яку надають США разом зі своїми союзниками та партнерами”, – додав Салліван.
- Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники перегруповують війська та готуються до атаки на Донецькому та Луганському напрямках, з метою повністю окупувати дані області.
- Відомо, що Сполучені Штати попросять Генеральну Асамблею ООН відсторонити Росію від Ради з прав людини, заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
- Також президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 4 березня назвав звірства, вчинені РФ та Путіним у Бучі, “воєнним злочином”, та наголосив, що розглядає додаткові санкції проти РФ.