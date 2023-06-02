Повідомляє CNN
У звіті, опублікованому в п’ятницю Міжнародним інститутом стратегічних досліджень (IISS) повідомляється, що “конфлікт у Європі може прискорити тенденції в Азійсько-Тихоокеанському регіоні до збільшення військових витрат”.
Війна, а також нарощування боротьби між Сполученими Штатами та Китаєм стануть головними темами саміту з безпеки.
Очікується, що участь у саміті візьмуть міністр оборони США Ллойд Остін, міністр оборони Китаю Лі Шанфу, прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз та міністр оборони України Олексій Резніков.
Занепокоєння США стосовно Китаю зросло в останні роки, оскільки Пекін активно збільшує свій військово-морський флот, двічі провів масштабні військові навчання навколо острова Тайвань минулого року і відмовився засудити російську агресію в Україні.
Внаслідок цього зростає інтерес до Тайваню як до потенційної зони конфлікту в Азії.
У звіті від IISS зазначається, що немає доказів того, що війна в Україні “змінила мислення Китаю щодо часових рамок або методології” можливого нападу на Тайвань.
Однак у Китаї проаналізували підтримку Заходом України та фактори невдачі Росії у військовій сфері, – йдеться у звіті.
Зазначається, що “неможливо визначити, чи застосує Китай силу для захоплення Тайваню в якийсь момент в майбутньому”.
Пекін неодноразово стверджував, що його Народно-визвольна армія покликана захищати світовий мир і розвиток. Очікується, що голова оборони Китаю Лі наголосить на цьому на конференції, де він також обговорить своє бачення регіональної безпеки.
Це перший раз, коли Лі бере участь у конференції після вступу на посаду міністра оборони на початку цього року. У 2018 році США запровадили санкції проти Лі через купівлю Китаєм російської зброї. І він, і Остін мають виступити на конференції, яка триватиме з п’ятниці по неділю.
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