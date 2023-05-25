Спонсорована державою китайська хакерська група шпигувала за широким спектром організацій критичної інфраструктури США, від телекомунікацій до транспортних вузлів, повідомили західні спецслужби та Microsoft.

Джерело: Reuters

Шпигунство також було спрямоване на американську острівну територію Гуам, де розташовані стратегічно важливі американські військові бази, повідомляє Microsoft у звіті, додаючи, що “пом’якшити можливу атаку може бути складно”.

Хоча Китай і Сполучені Штати регулярно шпигують один за одним, аналітики пояснюють, що це одна з найбільших відомих китайських кампаній кібершпигунства проти американської критичної інфраструктури.

Своєю чергою, 25 травня речник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявив, що звинувачення в хакерських атаках є “колективною кампанією дезінформації” країн Five Eyes, посилаючись на групу держав, що обмінюються розвідданими, до складу якого входять Сполучені Штати, Канада, Нова Зеландія, Австралія та Велика Британія.

Мао заявив, що кампанія була запущена США з “геополітичних міркувань” і що звіт аналітиків Microsoft підтверджує, що уряд США розширює свої канали дезінформації за межі урядових установ.

Наразі невідомо, скільки організацій постраждало, проте Агентство національної безпеки США заявило, що працює з партнерами, включаючи Канаду, Нову Зеландію, Австралію та Велику Британію, а також Федеральним бюро розслідувань США для виявлення порушень. Група країн попередила, що вони також можуть стати мішенню хакерів.

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Аналітики Microsoft заявили, що мають “помірну впевненість”, що китайська група Volt Typhoon, розробляє інструменти, які можуть порушити критичну комунікаційну інфраструктуру між Сполученими Штатами та регіоном Азії під час майбутніх криз.

Активність Китаю викликає занепокоєння також тому, що аналітики ще не мають достатнього уявлення про можливості цієї групи.

Оскільки Китай посилив військовий і дипломатичний тиск у своїх претензіях на демократично керований Тайвань, президент США Джо Байден заявив, що готовий застосувати силу для захисту Тайваню.

Аналітики безпеки очікують, що китайські хакери можуть атакувати військові мережі США та іншу критичну інфраструктуру, якщо Китай вирішить вдертися до Тайваню.

Як повідомляли #Букви, у Китаї готують безпілотник Wuzhen-8, який може розвивати швидкість, щонайменше утричі більшу за швидкість звуку і в такий спосіб випереджати ППО. У витоку документів вказано, що подібні дрони зможуть відстежувати американські кораблі та військові бази у районі Тайваню.

Додамо, що, за даними Міністерства юстиції США, китайські ботоферми посилюють російську пропаганду в США та поширюють фейки. Десятки акаунтів об’єднує те, що вони намагалися видати себе за справжніх американців.