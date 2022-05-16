Присутність білоруських військових біля кордону можуть стримати українських захисників від підтримки Донбасу. Білорусь раніше оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

Білорусь на заході розгорнула підрозділи ППО, артилерію та ракетні війська полігонах. Раніше країна безпосередньо не залучала війська до війни.

Сама білоруська територія використовувалася як плацдарм для початкового наступу Росії на Київ і Чернігів. Росія здійснювала вильоти авіації та ракетні удари з терен Білорусі.