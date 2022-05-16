Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

Білорусь на заході розгорнула підрозділи ППО, артилерію та ракетні війська полігонах. Раніше країна безпосередньо не залучала війська до війни.

Сама білоруська територія використовувалася як плацдарм для початкового наступу Росії на Київ і Чернігів. Росія здійснювала вильоти авіації та ракетні удари з терен Білорусі.

Британська розвідка припускає, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко, ймовірно, балансує між підтримкою російського вторгнення і бажанням уникнути прямої військової участі. Останнє пов’язано зі впливом західних санкцій та можливим незадоволенням у лавах збройних сил.