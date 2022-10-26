Російські військові перш за все покладаються на залізничний транспорт, щоб розгортати свої сили в Україні, однак повністю захистити залізничну колію від пошкоджень РФ не в змозі.

По це йдеться у щоденному звіті розвідки Великої Британії.

24 жовтня 2022 року губернатор Бєлгородської області Росії заявив, що вибуховий пристрій пошкодив залізницю біля села Новозибково, приблизно за 15 км від російсько-білоруського кордону. Лінія є основним залізничним сполученням між Росією та південною Білорусією.

Відповідальність за вибух на себе взяла російська антивоєнна група “Зупиніть вагони”. У розвідці зазначили, що це вже принаймні шостий випадок диверсії на залізниці у РФ, відповідальність за який на себе взяла ця група.

“Це частина ширшої тенденції дисидентських нападів на залізниці як у Росії, так і в Білорусі”, – зауважили британські розвідники.

Зазначається, що війська РФ перш за все покладаються саме на залізничний транспорт для розгортання сил в Україні, однак залізничні колії, які простягаються на понад 33 000 км, через здебільшого ізольовані території, дуже важко повністю захистити від подібних диверсій.

“Російська влада буде все більше стурбована тим, що навіть невеликої групи громадян, які проти війни, достатньо, щоб здійснити фізичний саботаж”, – резюмували британські розвідники.