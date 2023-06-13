Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що війська РФ після тактичних успіхів ЗСУ поблизу Времівського виступу розпочали контратаку на заході Донецької області.

Джерело: ISW

Повідомляється, що російські війська розпочали контратаку 12 червня на заході Донецької області після тактичних успіхів українців поблизу Времівського виступу 11 червня.

Російські джерела повідомили, що частини російської 127-ї мотострілецької дивізії (5-та загальновійськова армія Східного військового округу) здійснили контратаку проти українських сил у Времівському виступі 12 червня.

Станом на цю публікацію російські сили не здобули підтверджених територіальних здобутків у цих контратаках, хоча деякі російські джерела повідомляли, що російські війська відбили Макарівку (5 км на південь від Великої Новосілки).

Однак заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що станом на 12 червня українські війська все ще контролюють Макарівку.

Російське джерело повідомило, що бої на Времівському виступі тривають і результати бою невідомі.

Водночас терорист Ігор Гіркін стверджував, що, якщо ці звіти правдиві, вони підтверджують успіх російської тактики гнучкої оборони в цьому регіоні і що російське військове командування більше дбає про виснаження українських сил, ніж про повернення території.

Гіркін стверджував, що типовий захист російських військ полягає у відступі в тил, щоб відвести українську піхоту від української ППО та радіоелектронної боротьби.

Гіркін зауважив, що російські сили потім атакують цей район танками та підтримкою протиповітряної оборони, щоб не дати українським силам розгорнути елементи протиповітряної оборони вперед до новозавойованих районів.