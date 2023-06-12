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Зеленський провів засідання Ставки: «бої жорстокі, проте наш рух є»

12 червня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Заслухали основні доповіді – від командувачів "найгарячіших" оперативних напрямків: "Хортиця" і "Таврія". 

Понеділок, 12 червня 2023, 23:54
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Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

Глава держави наголосив, що на фронті точаться жорсткі бої, водночас відмітив рух вперед українського війська. Та додав, що “втрати у ворога саме такі, як нам потрібно”.

І хоча погода цими днями несприятлива – дощі наше завдання ускладнюють, – але усе одно міцність наших воїнів дає результат. І я дякую за це кожному, хто зараз у бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках”.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Олександр Сирський та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський доповіли про успіхи українських армійців на фронті, та про те, в яких точках фронту потребуємо посилення та якими діями можемо зламати більше російських позицій.

Під час засідання заслухали доповідь Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо загальної ситуації. Представники МВС та СБУ доповіли відносно стабілізаційних заходів на деокупованих територіях.

Також заслухали доповідь розвідки – щодо варіантів дій ворога. Оперативне домінування України зберігається й посилюється, зокрема у Бахмуті.

Зеленський висловив вдячність усім військовим за кожен український прапор, який зараз повертається на законне місце в селах на щойно деокупованій території. Також подякував і за вагоме поповнення нашого обмінного фонду.

Окрім цього, повідомив, що зараз відбувається активізація зусиль з постачання необхідного озброєння та снарядів.

Слава всім, хто бʼється заради України! Віримо в перемогу – вона буде”, – наголосив президент.

Зауважимо, 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що під час ведення наступальної операції за минулий тиждень Збройні сили України звільнили сім населених пунктів.

Також зазначимо, що лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл акцентував на героїзмі українського війська за витіснення російських солдатів “назад з окупованої української території” та високо оцінив підтримку США та союзників по НАТО в наданні допомоги в цих зусиллях.

Раніше у Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 його артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах “шторм-z” російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції. Зокрема відзначено дезертирство  близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток,  які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.

Теги: армійці, засідання Ставки, Зеленський, ЗСУ, наступ ЗСУ, ситуація на фронті

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