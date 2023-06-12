Зеленський провів засідання Ставки: «бої жорстокі, проте наш рух є»

Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

Глава держави наголосив, що на фронті точаться жорсткі бої, водночас відмітив рух вперед українського війська. Та додав, що “втрати у ворога саме такі, як нам потрібно”.

І хоча погода цими днями несприятлива – дощі наше завдання ускладнюють, – але усе одно міцність наших воїнів дає результат. І я дякую за це кожному, хто зараз у бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках”.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Олександр Сирський та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський доповіли про успіхи українських армійців на фронті, та про те, в яких точках фронту потребуємо посилення та якими діями можемо зламати більше російських позицій.

Під час засідання заслухали доповідь Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо загальної ситуації. Представники МВС та СБУ доповіли відносно стабілізаційних заходів на деокупованих територіях.

Також заслухали доповідь розвідки – щодо варіантів дій ворога. Оперативне домінування України зберігається й посилюється, зокрема у Бахмуті.

Зеленський висловив вдячність усім військовим за кожен український прапор, який зараз повертається на законне місце в селах на щойно деокупованій території. Також подякував і за вагоме поповнення нашого обмінного фонду.

Окрім цього, повідомив, що зараз відбувається активізація зусиль з постачання необхідного озброєння та снарядів.

Слава всім, хто бʼється заради України! Віримо в перемогу – вона буде”, – наголосив президент.