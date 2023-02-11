Про це він повідомив у Telegram, розповідаючи про підсумки розмови з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Зокрема, Залужний проінформував свого колегу про останню масовану ракетну атаку РФ, наголосивши на значенні засобів протиповітряної оборони й вкотре подякував за їхнє надання.
Також Головнокомандувач ЗСУ поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.
“Ми також обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак. Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки. Ми надійно тримаємо оборону”, — йдеться в повідомленні.
На деяких ділянках фронту ЗСУ вдалося відновити раніше втрачені позиції та закріпитися там. Попри постійний тиск росіян, захисники продовжують утримувати під контролем Бахмут і вживають заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста.
“Подякував генералу Міллі за розуміння потреб Сил оборони для відсічі російської збройної агресії, значний персональний внесок у наближення нашої Перемоги й непохитну підтримку України”, — додав Залужний.
- За добу російські армійці обстріляли 16 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 39 цивільних об’єктів, також є загиблі та поранені серед мирного населення.
- Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 357 осіб, ще 3 024 особи отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.