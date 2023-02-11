За словами Головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного, російське військо щоденно здійснює по 50 атак на Донецькому напрямку.

Про це він повідомив у Telegram, розповідаючи про підсумки розмови з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Зокрема, Залужний проінформував свого колегу про останню масовану ракетну атаку РФ, наголосивши на значенні засобів протиповітряної оборони й вкотре подякував за їхнє надання.

Також Головнокомандувач ЗСУ поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.

“Ми також обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак. Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки. Ми надійно тримаємо оборону”, — йдеться в повідомленні.

На деяких ділянках фронту ЗСУ вдалося відновити раніше втрачені позиції та закріпитися там. Попри постійний тиск росіян, захисники продовжують утримувати під контролем Бахмут і вживають заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста.

“Подякував генералу Міллі за розуміння потреб Сил оборони для відсічі російської збройної агресії, значний персональний внесок у наближення нашої Перемоги й непохитну підтримку України”, — додав Залужний.