За добу російські армійці обстріляли 16 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 39 цивільних об’єктів, також є загиблі та поранені серед мирного населення.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська здійснили десять вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали Бахмут, Торецьк, Курахове, селища міського типу Велика Новосілка, Петрівка, Красна Гора, села Вовченка, Максимільянівка, Ласточкине, Карлівка, Орлівка, Времівка, Успенівка, Іванопілля та Олександро-Шультине.

Російські армійці атакували мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 39 цивільних об’єктів – 31 житловий будинок, школу, магазин, адмінбудівлю, приміщення міськради, господарчу споруду, лінію електромережі та автомобіль.

З авіації росіяни вдарили по Великій Новосілці та Времівці. Інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. Крім того, з “Градів” та артилерії російські загарбники накрили Бахмут та Успенівку. Поцілили в оселі, об’єкти соціальної та критичної інфраструктури, є поранені.

Внаслідок ворожих атак є один загиблий у селищі Красна Гора та один травмований у селі Вовченка.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 357 осіб, ще 3 024 особи отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.