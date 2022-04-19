Про це він сповістив у своєму Twitter.
За словами Рютте, відповідну заяву він зробив під час телефонних розмов з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Олексієм Рєзніковим. Надання Нідерландами партії “важкого обладнання”, зокрема бронетехніки, пов’язане з тим, що РФ розпочала новий наступ.
“Разом із союзниками ми розглядаємо можливості доставляння важкого обладнання”, – запевнив Марк Рютте.
Втім, прем’єр-міністр не уточнив, яку саме техніку, коли та в якій кількості отримає Україна, аби дати відсіч російській агресії.
- Нагадаємо, уряд Канади передасть Україні партію військової допомоги вартістю у 500 мільйонів доларів. Серед заявленого – броньовані машини Senator та бронетранспортери Coyote і Bison.
- Федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав країни Європейського Союзу розширити постачання зброї в Україну та скоротити використання російських енергоносіїв.