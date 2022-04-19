Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надає Україні військову допомогу, зокрема бронетехніку.

Про це він сповістив у своєму Twitter.

За словами Рютте, відповідну заяву він зробив під час телефонних розмов з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Олексієм Рєзніковим. Надання Нідерландами партії “важкого обладнання”, зокрема бронетехніки, пов’язане з тим, що РФ розпочала новий наступ.

“Разом із союзниками ми розглядаємо можливості доставляння важкого обладнання”, – запевнив Марк Рютте.

Втім, прем’єр-міністр не уточнив, яку саме техніку, коли та в якій кількості отримає Україна, аби дати відсіч російській агресії.