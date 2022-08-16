“Це п’ять із дев’яти районів Харкова” — написав він. За словами мер, такого радіуса удару ракетами по місту не було давно. Також наразі немає інформації про постраждалих.

Під російськими обстрілами опинилися Шевченківський, Київський, Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони.

Терехов додав, що внаслідок обстрілів є руйнування інфраструктури та інших об’єктів, а також доріг.

Зауважимо, що на Харківському напрямку противник залучив ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу неподалік Костянтинівки, Ртищівки, Соснівки, Питомника та Руських Тишків.