“Це п’ять із дев’яти районів Харкова” — написав він. За словами мер, такого радіуса удару ракетами по місту не було давно. Також наразі немає інформації про постраждалих.
Під російськими обстрілами опинилися Шевченківський, Київський, Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони.
Терехов додав, що внаслідок обстрілів є руйнування інфраструктури та інших об’єктів, а також доріг.
Зауважимо, що на Харківському напрямку противник залучив ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу неподалік Костянтинівки, Ртищівки, Соснівки, Питомника та Руських Тишків.
- В ніч на 16 серпня у Дніпропетровській області під “Градами” та “Ураганами” опинилися два райони області — Нікопольський та Криворізький. Внаслідок обстрілів постраждали дві особи.
- Вранці, 16 серпня, у тимчасово окупованому Росією Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова вибухи відбуваються у військовій частині росіян. За даними місцевих Telegram-каналів вибухи та пожежа – на трансформаторній підстанції.