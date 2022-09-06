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05 вересня

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Військові РФ вдарили по Кривому Рогу

Сьогодні, близько 8:12 російські військові завдали ракетного удару по території Кривого Рогу. Інформації про руйнування чи постраждалих наразі немає. 

Вівторок, 6 вересня 2022, 08:59
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Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook.

Він сповістив про влучання за 20 хвилин після того, як написав, що ніч у місті минула без російських атак: “Кривий Ріг! У нас все рівно”, — написав Вілкул.

Станом на час публікування новини інформації про руйнування чи постраждалих немає.

Також за його словами, у Нікопольському районі окупанти з “Градів” обстріляли місто Нікополь, завдали удар по житлових кварталах. Поранення отримали дві цивільні особи, їх госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілу пошкоджено дитячий садок, школу, ліцей, Центр технічної творчості, 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків, газогони та лінії електропередач, водночас один будинок зруйнований. Місто частково без світла, йдуть відновлювальні роботи: “Під обстріл потрапила Марганецька громада. Без втрат”, — додав Вілкул.

Теги: війна, Кривий Ріг, обстріли міста, обстріли, Олександр Вілкул, російська агресія, російсько-українська війна

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