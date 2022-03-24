Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський наголосив, що Росія зберігає за собою право використати ядерну зброю, якщо країну "спровокує" НАТО.

Про це він повідомив в інтерв’ю Sky News.

Відповідаючи на запитання, чи правий Путін, утримуючи перспективу ядерної війни проти решти світу, Полянський сказав: “Якщо Росію спровокує НАТО, якщо на Росію нападе НАТО, то чому б і ні, ми ядерна держава”.

“Я не думаю, що про це правильно говорити. Але погрожувати Росії й намагатися втрутитися не варто. Тому, коли ви маєте справу з ядерною державою, звичайно, ви повинні прорахувати всі можливі наслідки вашої поведінки”, — заявив Полянський.

Водночас заступник посла відкинув офіційну заяву уряду США про те, що військовослужбовці російських збройних сил винні у військових злочинах в Україні.

“Я не думаю, що ми робимо військові злочини в Україні. Звичайно, це не мені оцінювати. Я не там. І ви не там. Ви дивитеся на багато відео, які можуть бути фейковими. Ви вірите в одне, я вірю в інше”, — додав Полянський.

Йому продемонстрували фотографії, зроблені журналістами Associated Press в Маріуполі, на яких зображено багатоквартирні будинки, знищені російськими ракетами та тіла дітей, які ховають у вузьких траншеях, однак Полянський відмовився визнати відповідальність Росії.

Він висунув твердження, що Україна атакує власні будівлі та мирне населення.