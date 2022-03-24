Про це він повідомив в інтерв’ю Sky News.
Відповідаючи на запитання, чи правий Путін, утримуючи перспективу ядерної війни проти решти світу, Полянський сказав: “Якщо Росію спровокує НАТО, якщо на Росію нападе НАТО, то чому б і ні, ми ядерна держава”.
“Я не думаю, що про це правильно говорити. Але погрожувати Росії й намагатися втрутитися не варто. Тому, коли ви маєте справу з ядерною державою, звичайно, ви повинні прорахувати всі можливі наслідки вашої поведінки”, — заявив Полянський.
Водночас заступник посла відкинув офіційну заяву уряду США про те, що військовослужбовці російських збройних сил винні у військових злочинах в Україні.
“Я не думаю, що ми робимо військові злочини в Україні. Звичайно, це не мені оцінювати. Я не там. І ви не там. Ви дивитеся на багато відео, які можуть бути фейковими. Ви вірите в одне, я вірю в інше”, — додав Полянський.
Йому продемонстрували фотографії, зроблені журналістами Associated Press в Маріуполі, на яких зображено багатоквартирні будинки, знищені російськими ракетами та тіла дітей, які ховають у вузьких траншеях, однак Полянський відмовився визнати відповідальність Росії.
Він висунув твердження, що Україна атакує власні будівлі та мирне населення.
“Вони не були мішенню. Ми з самого початку говорили, що наші військові не є загрозою для мирного населення України”, — зауважив Полянський.
- Водночас австралійський прем’єр-міністр Скотт Моррісон підтримує виключення Росії з G20 (країни “Великої двадцятки”). За словами політика, для нього сидіти за одним столом з президентом РФ Володимиром Путіним — це занадто.
- Також лідери НАТО вже сьогодні, 24 березня, збираються на екстрений саміт щодо російсько-української війни. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився очікуваннями та запевнив, що Україна надалі вимагатиме від Альянсу конкретної допомоги.
- Варто зазначити, що місяць тому Росія вдалась до широкомасштабного вторгнення в Україну. Всі ці дні українські захисники продовжують вести оборонну операцію, не даючи противнику досягти успіху. Наразі активна оборона триває на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.
- Зауважимо, що вчора померла Мадлен Олбрайт у Вашингтоні, їй було 84 роки. Останній її матеріал із заголовком “Путін робить історичну помилку”.