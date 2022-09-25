Президент України Володимир Зеленський надав орден "Золота Зірка" стрільцю-зенітнику Роману Гломбі. Нацгвардієць з позивним "Бандит", якого прозвали "Запорізьким месником", має на рахунку шість збитих російських літаків.

Про це повідомили на сайті Офісу Президента України.

Під час церемонії президент вручив ордени військовослужбовцям, яким надано звання Героя України, та членам родин загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно. Захід відбувся в Маріїнському палаці в Києві.

Серед нагороджених є стрілець-зенітник, солдат строкової служби запорізького 9 полку оперативного призначення Національної Гвардії України Роман Гломба. Він прикривав від повітряного нападу позиції батальйону на Запоріжжі, які розташовувалися поблизу села Мала Токмачка.

За час служби “Запорізький месник” вразив сім цілей. Серед них шість ворожих літаків та крилата ракета.

Йому було надано звання “Герой України” 29 липня.

“Роман влучними пострілами з ПЗРК “Ігла” тричі знищував ворожі літаки Су-25 (29 квітня, 23 травня та 29 травня). Таким чином Герой запобіг обстрілу позицій українських захисників і міста Запоріжжя”, — йдеться у повідомленні.

17 липня військовий Нацгвардії збив з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) “Ігла” шостий російський літак.