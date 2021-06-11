Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації одній з ініціативних груп, яка домагалася проведення референдуму щодо продажу земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомили на сайті ЦВК.

1 червня до ЦВК надійшли документи зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питання: “Чи підтримуєте Ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?”. ЦВК мала ухвалити рішення щодо реєстрації ініціативної групи, яка б збирала 3 млн підписів за проведення такого референдуму.

Цю ініціативну групу із 11-ма тисячами учасників було обрано 22 травня. Ініціативу підтримували ВО “Батьківщина” та його лідерка Юлія Тимошенко.

ЦВК під час аналізу документів та процесу утворення групи виявила порушення вимог закону. Крім того, що деякі члени зборів зареєстрували двічі, деякі з включених осіб — померлі.

“В списках учасників зборів 47 осіб включені до нього двічі. При цьому підписи напроти однакових прізвищ та інших персональних даних візуально відрізняються. Також у списках учасників зазначені відомості про 19 померлих осіб, навпроти прізвищ яких проставлені підписи. До того ж 17 осіб із зазначених “мертвих душ” включено до списку членів ініціативної групи. Через це дані про результати голосування були спотворені”, — йдеться в повідомленні.

Враховуючи це, а також те, що інша ініціативна група (вже зареєстрована) запропонувала винести аналогічне за змістом запитання (“Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?”) ЦВК вирішила відмовити в реєстрації підтримуваній “Батьківщиною” групі.