Ролик опубліковано на YouTube-каналі студії.

Кінострічка є екранізацією першої книги трилогії “Chaos Walking” британсько-американського письменника і сценариста Патріка Несса під назвою “The Knife of Never Letting Go” (2008).

За сюжетом фільму, в недалекому майбутньому головна героїня Віола (Дейзі Рідлі) потрапляє на загадкову планету, на якій зникли всі жінки. Чоловіки ж на цій планеті не можуть приховати свої думки від оточення через загадковий Шум.

Віолу першим зустрічає молодий чоловік Тодд Хьюітт (Том Голланд). Життя дівчини перебуває під загрозою, і Хьюітт присягається її захищати. Під час їхньої подорожі він виявить свою приховану силу і розкриє темні секрети минулого.

Як повідомляє видання Variety, режисером фільму є Даг Лайман. Раніше він зняв фільми про шпигуна Джейсона Борна, картини “Містер і місіс Сміт” (2005), “Проклятий будинок” (2007), “На межі майбутнього ” (2014 року), “Зроблено в Америці” (2017) та інші.

Крім Дейзі Рідлі, яка відома за роллю Рей у “Зоряних війнах” і Тома Голланда (“Людина-павук”), у фільмі також знімалися: Мадс Міккельсен, Нік Джонас, Девід Ойелоуо, Синтія Еріво та інші.

Варто відзначити, що зйомки фільму стартували ще у 2017 році. Спочатку “Chaos Walking” планували випустити в прокат 1 березня 2019 року, однак вихід картини відклали (через перезйомку).

Тепер же прем’єра фільму “Хода хаосу” запланована на 22 січня 2021 року.