У Варшаві (Польща) сьогодні пройшла церемонія прощання з польським військовим Даніелєм Штибером. Він загинув 25 листопада під Луганськом.

Про це інформують “Польське Радіо” та Oleksiy Sokil.

Церемонія поховання відбулася на цвинтарі Stare Powązki.

Герою було лише 35 років. Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Даніель допомагав українським жінкам і дітям врятуватися від війни у Польщі.

Згодом поїхав на фронт, оскільки цікавився військовою справою. Своїми вміннями та знаннями він ділився з побратимами-українцями.

Батько загиблого сказав, що упродовж всього свого життя повторюватиме, що його син пішов з життя справжнім героєм, захищаючи свого побратима-українця — обидва загинули. Також він додав, що упродовж свого життя Даніель мав чіткі принципи: оборона свободи, демократії та захист слабших.

Українці, дізнавшись про церемонію прощання, також прийшли віддати останню шану герою:

“Це важливо, адже ця дитина загинула на нашій, українській, землі. Я склонила голову. Дуже важко це все переносити — так як і його батькам, так і нам, тому що наші діти теж гинуть. Він наш Герой України. Він наша дитина. Дуже важко. Висловлюю щирі співчуття родині. Хай буде йому земля пухом і вічна-вічна пам’ять”, – сказала одна з українок, яка прийшла попрощатися з героєм.

На церемонії поховання Даніеля Штибера був також представник Посольства України у Польщі Віталій Білий. Він висловив свої співчуття родині, близьким і знайомим військового:

“…Героя Польщі, Героя України, Героя всього цивілізованого світу, який сьогодні завдяки таким людям, як Даніель, бореться з ламанням основ людського існування — людського життя”.