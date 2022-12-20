Про це інформують “Польське Радіо” та Oleksiy Sokil.
Церемонія поховання відбулася на цвинтарі Stare Powązki.
Герою було лише 35 років. Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Даніель допомагав українським жінкам і дітям врятуватися від війни у Польщі.
Згодом поїхав на фронт, оскільки цікавився військовою справою. Своїми вміннями та знаннями він ділився з побратимами-українцями.
Батько загиблого сказав, що упродовж всього свого життя повторюватиме, що його син пішов з життя справжнім героєм, захищаючи свого побратима-українця — обидва загинули. Також він додав, що упродовж свого життя Даніель мав чіткі принципи: оборона свободи, демократії та захист слабших.
Українці, дізнавшись про церемонію прощання, також прийшли віддати останню шану герою:
“Це важливо, адже ця дитина загинула на нашій, українській, землі. Я склонила голову. Дуже важко це все переносити — так як і його батькам, так і нам, тому що наші діти теж гинуть. Він наш Герой України. Він наша дитина. Дуже важко. Висловлюю щирі співчуття родині. Хай буде йому земля пухом і вічна-вічна пам’ять”, – сказала одна з українок, яка прийшла попрощатися з героєм.
На церемонії поховання Даніеля Штибера був також представник Посольства України у Польщі Віталій Білий. Він висловив свої співчуття родині, близьким і знайомим військового:
“…Героя Польщі, Героя України, Героя всього цивілізованого світу, який сьогодні завдяки таким людям, як Даніель, бореться з ламанням основ людського існування — людського життя”.
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