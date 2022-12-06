Про це повідомляють #Букви.
Прощання розпочалося о 10:00 в Церкві Святого Миколая Української греко-католицької церкви на Аскольдовій могилі.
Вшанувати пам’ять Олександра прийшли близькі та попратими. На світлинах видно, як над труною схиляється мати полеглого захисника.
Похорон полеглого відбувся на місцевому кладовищі в місті Васильків Київської області.
У Києві попрощалися з Олександром Кутовим, військовим батальйону імені Кульчицького на псевдо «Троя»: фото // 11 фото
ДОВІДКА: батальйон оперативного призначення імені генерал-майора Сергія Кульчицького — добровольче формування Національної гвардії України, що підпорядковуєтьсяПівнічному оперативному територіальному об’єднанню. Батальйон був сформований із членів Самооборони Майдану.
- 7 жовтня, у Києві попрощалися з полеглим захисником України Олександром “Дафом” Засядьком. Він був водієм у батальйоні оперативного призначення імені генерал-майора Сергія Кульчицького.
- 29 травня 2014 року в зоні проведення бойових дій поблизу міста Слов’янськ Донецької області загинув генерал-майор Сергій Кульчицький. У той день росіяни збили з ПЗРК гелікоптер Мі-8МТ Національної гвардії України у районі гори Карачун.