Сьогодні, 6 грудня у Києві попрощалися з полеглим захисником Олександром "Троя" Кутовим. Військовий воював у батальйоні оперативного призначення НГУ імені Сергія Кульчицького.

Про це повідомляють #Букви.

Прощання розпочалося о 10:00 в Церкві Святого Миколая Української греко-католицької церкви на Аскольдовій могилі.

Вшанувати пам’ять Олександра прийшли близькі та попратими. На світлинах видно, як над труною схиляється мати полеглого захисника.

Похорон полеглого відбувся на місцевому кладовищі в місті Васильків Київської області.





















У Києві попрощалися з Олександром Кутовим, військовим батальйону імені Кульчицького на псевдо «Троя»: фото // 11 фото

ДОВІДКА: батальйон оперативного призначення імені генерал-майора Сергія Кульчицького — добровольче формування Національної гвардії України, що підпорядковуєтьсяПівнічному оперативному територіальному об’єднанню. Батальйон був сформований із членів Самооборони Майдану.