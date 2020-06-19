Вінницький митрополип ПЦУ заразився COVID-19

Про це повідомляється на сайті Вінницько-Барської єпархії православної церкви України (ПЦУ).
Зазначається, що коронавірус в нього виявили під час планового лікування хронічної хвороби.
Наразі митрополит Симеон проходить курс лікування під наглядом вінницьких лікарів у лікарні.
“У зв’язку із хворобою митрополита особи, які мали з ним безпосередні контакти, а також співробітники єпархії та священнослужителі кафедрального собору здали тести на коронавірус. У приміщеннях храму проведено необхідні дезінфекційні заходи”, – повідомили в єпархії.
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