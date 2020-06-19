Вінницький митрополип ПЦУ заразився COVID-19

Митрополит Вінницький і Барський Симеон захворів на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Вінницько-Барської єпархії православної церкви України (ПЦУ).

Зазначається, що коронавірус в нього виявили під час планового лікування хронічної хвороби.

Наразі митрополит Симеон проходить курс лікування під наглядом вінницьких лікарів у лікарні.

“У зв’язку із хворобою митрополита особи, які мали з ним безпосередні контакти, а також співробітники єпархії та священнослужителі кафедрального собору здали тести на коронавірус. У приміщеннях храму проведено необхідні дезінфекційні заходи”, – повідомили в єпархії.