Covid-19 Україна

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Вінницький митрополип ПЦУ заразився COVID-19

Митрополит Вінницький і Барський Симеон захворів на коронавірус COVID-19.

П’ятниця, 19 червня 2020, 09:07

Митрополит Симеон

Фото: Вінницько-Барська єпархія ПЦУ/ Facebook

Про це повідомляється на сайті Вінницько-Барської єпархії православної церкви України (ПЦУ).

Зазначається, що коронавірус в нього виявили під час планового лікування хронічної хвороби.

Наразі митрополит Симеон проходить курс лікування під наглядом вінницьких лікарів у лікарні.

“У зв’язку із хворобою митрополита особи, які мали з ним безпосередні контакти, а також співробітники єпархії та священнослужителі кафедрального собору здали тести на коронавірус. У приміщеннях храму проведено необхідні дезінфекційні заходи”, – повідомили в єпархії.

Теги: Вінниця, Коронавірус, митрополит

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