Мешканці Закарпаття ромської національності звернулися до новообраного нардепа від "Слуги народу" Василя Вірастюка за допомогою. Проте він перенаправив їх до колеги по фракції Миколи Тищенка.

Відповідне листування вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.

Судячи з листування, до Вірастюка звернулися люди, котрі представилися “лідерами ромів по Закарпатській області”. Вони попросили про допомогу в питаннях “школи та культури”.

У відповідь Вірастюк відписав, що він нардеп від Івано-Франківської області (а тому питаннями Закарпаття не займається). Він порадив ромам “звернутися до депутатів свого округу”.

Люди, котрі звернулися до нардепа, продовжували наполягати, що хотіли б мати справу з ним.

Тоді Вірастюк зазначив, що “в кожного свій округ відповідальності”, й порадив звернутися до нардепа-“слуги” Миколи Тищенка, котрий є головою партійного обласного осередку “Слуги народу” на Закарпатті.

У відповідь роми попросили Вірастюка допомогти організувати зустріч із Тищенком.

Після цього Вірастюк переслав листування з ромами Тищенку.