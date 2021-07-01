Відповідне листування вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.
Судячи з листування, до Вірастюка звернулися люди, котрі представилися “лідерами ромів по Закарпатській області”. Вони попросили про допомогу в питаннях “школи та культури”.
У відповідь Вірастюк відписав, що він нардеп від Івано-Франківської області (а тому питаннями Закарпаття не займається). Він порадив ромам “звернутися до депутатів свого округу”.
Люди, котрі звернулися до нардепа, продовжували наполягати, що хотіли б мати справу з ним.
Тоді Вірастюк зазначив, що “в кожного свій округ відповідальності”, й порадив звернутися до нардепа-“слуги” Миколи Тищенка, котрий є головою партійного обласного осередку “Слуги народу” на Закарпатті.
У відповідь роми попросили Вірастюка допомогти організувати зустріч із Тищенком.
Після цього Вірастюк переслав листування з ромами Тищенку.
- Раніше нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко стверджував, що на Закарпатті готується “переворот проти “СН”. Відповідне листування вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.
- У червні рейс з Києва до Закарпаття вилетів із затримкою, оскільки народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко знімав відео на посадковій смузі.