Вірменія звинуватила ЗС Азербайджану у порушенні лінію розмежування в зоні відповідальності так званої "російської миротворчої місії" та захопленні села Парух у невизнаній Нагірно-Карабахській республіці.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Вірменії.

Як пояснили у вірменському відомстві, 24 березня азербайджанські підрозділи “вторглися” в районі села Парух Аскеранського району та відкрили вогонь у напрямку постів Армії оборони. У зв’язку з цим Вірменія запросила з РФ “миротворців”.

Також у невизнаній Нагірно-Карабаській республіці заявили, що після взяття села Парух азербайджанські підрозділи в ніч на 25 березня відкрили вогонь по підрозділах Армії оборони, застосовуючи як різнокаліберну стрілецьку зброю, так і ударний БПЛА.

Своєю чергою, Міністерство оборони Азербайджану заперечило загострення ситуації “на території Азербайджану, де тимчасово дислокується російський миротворчий контингент”.

“Жодних зіткнень чи інцидентів не відбувалося. Вірменські джерела навмисно спотворюють та нагнітають обстановку. Мета полягає в тому, щоб створити атмосферу паніки, ввести громадськість в оману і направити в неправильне русло”, – заявили в МО Азербайджану.

Також варто зауважити, що як “миротворців” у війні між Вірменією та Азербайджаном РФ використовує солдатів з 15-тої окремої мотострілецької бригади. Ці російські так звані “миротворці” брали участь у військовій агресії проти України у 2014-му році, а також під час повномасштабного воєнного вторгнення 24 лютого 2022-го. Зокрема, один з бійців 15-тої окремої мотострілецької Сергій Галкін потрапив у полон до ЗСУ.